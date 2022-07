Mii de tineri din toată țara au susținut examenul de admitere la Universitățile de Medicină și Farmacie

Concurența este mare în toate centrele universitare. Luni sau cel mai tarziu marți vor afla dacă au intrat la facultatea visată.

Aproape 3500 de candidați s-au înscris anul acesta la toate facultatile Universității de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti. Iar subiectele au fost pe măsură.

Viitor student: Nu mă așteptam să fie în halul ăsta de greu. La buget nu cred, dar la taxă sper să intru. Părinții mei sunt medici amândoi și am considerat că e o alegere bună și pentru mine.

Părinții și prietenii i-au așteptat afară, pe o căldură îngrozitoare.

15 mii de lei este taxa pentru Facultățile de Medicină și Stomatologie și 10 mii de lei pentru Farmacie.

Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga, rector UMF Carol Davila București: În acest an am avut cu 70 de candidați în plus față de anul trecut și cu 171 față de acum 2 ani. La medicină sunt cei mai mulți 2405 candidați au fost înscriși pentru 718 locuri, deci concurența este destul de mare.

Peste 2.200 de candidați au dat examenul de admitere și la Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași. Cei mai mulți au fost Medicină Generală și Asistență Medicală – aproape 4 candidați pe un singur loc.

Admiterea la cele 10 specializări de la UMF Iași s-a făcut pe baza rezultatelor obținute la testele grilă, cu răspunsuri unice.

