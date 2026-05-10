Un episod de anxietate poate apărea oricând. Nu se știe când va apărea... al doilea. Nu trebuie să fie legat de un eveniment stresant sau nefericit. Simptomele pot să fie fizice- bătăi accelarate ale inimii sau alt disconfort fizic. Ne explică medicul primar psihiatru, Eduard Moțoescu.

Dr. Eduard Moțoescu, medic primar psihiatru: „E cel mai divers posibil tablou în cadrul tulburării de anxietate. Omul nu își mai amintește lucruri pe care le-a traversat de curând, lipsa de atenției e teribilă, se concentrează doar pe această senzație pe care încearcă să o controleze. Intră într-un lanț al evitărilor până la manifestări vegetative – omul crede că are boli serioase teribile. Mulți apelează camerele de gardă pentru că axietatea se simte asemenea unui infarct. E foarte simplu tratamentul și efectul tratamentului apare destul de rapid. Calitatea vietii este absolut evident ameliorată, de aceea mulți pacienți, când dorim să le întrerupem tratamentul, au rețineri în a-l opri. Tratamentul nu dă dependență și nu are efecte serioase pe termen lung”.

Stresul e caramida anxietății.

Dr. Eduard Moțoescu, medic primar psihiatru: „E o problemă de concertare mai ales, e un blocaj la nivel mental, acesta e dat ori de o anxietate puternică ori de un stres, care se cronicizează și devine foarte intens și oamenii ajuns la capatul puterilor de a-și păstra mentalul”.

Corespondent Știrile ProTV: „Stresul cronic modifică chimia creierului și conectivitatea creierului, ceea ce cauzează sau agravează frecvent tulburările de anxietate. Peste 30% dintre oameni experimentează o tulburare de anxietate în timpul vieții”.