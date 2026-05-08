Dacă spun „brânză de vaci" o să strâmbați din nas, toată lumea o consideră antipatică și fără gust, de mâncat în silă doar când ești bolnav sau la cură de slăbire. Mult timp ignorată pe rafturile din supermarket, brânza de vaci a consumatorilor și producătorilor deopotrivă.

Consumul de brânză de vaci crește rapid

Semnalul a venit dintr-o direcție neașteptată: rețelele sociale și în special TikTok, unde rețetele pe bază de brânză de vaci au strâns sute de milioane de vizualizări.

Dar viralitatea nu explică totul. În spatele fenomenului stă o schimbare a preferințelor: consumatorii caută tot mai mult produse bogate în proteine, cu conținut redus de grăsimi și zahăr, iar brânza de vaci bifează toate căsuțele. Vestea bună pentru producătorii de lactate este că nu trebuie să construiască nimic la capitolul infrastructură.

Brânza de vaci este un produs proaspăt, cu un ciclu de producție rapid, comparabil cu cel al iaurtului- ajunge pe raft imediat după fabricare și are o durată de valabilitate similară. Orice fabrică care produce deja lactate proaspete, dispune de tot ce e nevoie: sisteme de pregătire a laptelui, rezervoare de fermentație, depozitare și distribuție frigorifică, echipamente de umplere. Producătorii se pot diferenția și prin folosirea unor culturi starter atent selecționate care influențează direct textura și gustul produsului final.

Inovația schimbă piața lactatelor

Dacă intrarea pe piața brânzeturilor proaspete este relativ accesibilă, diferențierea vine din inovație. Banala brânză de vaci poate fi reinventată și transformată într-o categorie premium cu o gamă diversificată de variante, un produs de nișă, dietetic și bogat în proteine. Oportunitățile nu lipsesc: combinații de arome inedite (miere, ierburi picante, fructe exotice), formate dedicate copiilor, versiuni fără lactoză, variante funcționale îmbogățite cu proteine, probiotice sau vitamine.

Un alt avantaj: producția de brânză de vaci permite valorificarea integrală a materiei prime. Laptele de vacă conține 4% grăsime, iar brânza de vaci clasică reține în produsul finit doar un sfert din această grăsime. Restul de 75%, adică 30kg grăsime la fiecare 1000l lapte procesat, poate fi direcționat către fabricarea de unt, frișcă sau înghețată, produse cu marje mari de profit.

Brânza de vaci răspunde simultan la 3 tendințe majore care modelează viitorul industriei lactate: cererea de sănătate și nutriție, apetitul pentru produse premium și randamentul crescut de producție. Pare că toată lumea câștigă cu brânza de vaci- și consumatorii și industria alimentară. Dar cel mai mare câștig e pentru sănătatea și silueta noastră.