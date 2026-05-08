Aceasta va fi înlocuită în 2031 de Fanatics, ale cărei activităţi variază de la cartonaşe de colecţie la pariuri sportive, relatează AFP.

„FIFA şi Fanatics au semnat un acord de licenţă exclusivă pe termen lung care acoperă diverse articole de colecţie, inclusiv autocolante, cărţi de joc şi jocuri cu cartonaşe de colecţie", a transmis instanţa mondială într-un comunicat dat publicităţii.

Acest acord va intra în vigoare în 2031, a mai precizat FIFA.

„Una dintre principalele noutăţi oferite fanilor (...) este celebra serie de cărţi poştale care prezintă elemente din tricourile jucătorilor, inclusiv cele purtate în timpul primului lor meci (emblemele de debut)", a explicat forul mondial.

Acest anunţ marchează sfârşitul unei colaborări de 60 de ani cu compania cu sediul în Modena. Fondată la începutul anilor 1960 de cei patru fraţi Panini, compania a avut un acord de exclusivitate cu FIFA pentru albume ale Cupei Mondiale începând din 1970. Ultimul album va fi pentru Cupa Mondială din 2030, ediţia centenară găzduită în comun de Maroc, Portugalia şi Spania.

Michael Rubin, fondatorul şi director general al Fanatics, a salutat acest eveniment ca fiind o „zi istorică" pentru compania sa.

„Fotbalul la nivel de echipe naţionale oferă cele mai bune oportunităţi de creştere în industria sportivă. Vom putea propulsa obiectele de colecţie şi naraţiunea fotbalului într-o nouă dimensiune"., a spus el.

Compania americană este deja partener al FIFA pentru comercializarea produselor pentru Cupa Mondială de fotbal din 2026, care începe pe 11 iunie.

Acest parteneriat marchează un nou pas în dorinţa FIFA de a-şi globaliza şi de a-şi revigora publicul, după ce a încheiat parteneriate cu reţeaua socială TikTok, platforma YouTube şi a acreditat creatori de conţinut pentru a acoperi meciurile Cupei Mondiale din această vară.