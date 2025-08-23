Viitorii actori, școliți la Saschiz, Mureș. Tabăra s-a transformat într-o scenă imensă

Satul Saschiz din județul Mureș s-a transformat în această săptămână într-o scenă imensă. Cei care vor să devină actori au participat la o tabără unde au învățat de la specialiști tainele meseriei.

Timp de o săptămână, școala și căminul cultural din Saschiz, dar și din satele săsești din apropiere, s-au deschis pentru viitorii actori.

Ștefania Roman, Asociația ECART: „Avem studenți din toată țara, este un grup omogen, erau necunoscuți în prima zi, dar s-au înțeles foarte bine, colaborează foarte bine.”

Ghidați de profesioniști în domeniu, tinerii au participat la mai multe ateliere unde au învățat secretele unui spectacol de succes.

Daniel Pop, organizator, coregraf: „Reușim să venim aici să ne conectăm, să muncim împreună, să creăm frumos împreună. Toate aceste ingrediente ajung să se pună împreună într-un mod foarte armonios și organic.”

Codrina Pricopoaia, trainer: „Pentru cei tineri e foarte important să afle că poți să ai curaj, poți inventa un sistem care nu e în sistem, pentru că statutul artistului nu este cel mai ușor, e chiar foarte greu.”

Ateliere practice și creativitate

Participanții au putut inclusiv să-și creeze propriile ținute din materiale reciclate.

Eduard Corpus, designer vestimentar: „Acest proiect este despre cum pot recicla articole vestimentare pe care deja le au, pentru a crea haine noi. Pentru mine este important să le arăt procesul prin care pot face haine.”

Claudiu, Facultatea de Arte, Galați: „Am cusut pentru prima oară în viață, momentan încă lucrez la o pereche de pantaloni.”

Leticia, Universitatea Ovidius, Constanța: „Mi-am adus de acasă multe materiale și idei, mi-am luat timp, am respirat... am făcut o vestă. Am fost foarte emoționată pentru că eu nu știu să cos.”

Mihaela, Facultatea de Arte, Galați: „Mi se pare normal să învățăm despre cum să gestionăm hainele de pe noi. Costumul este important în viața unui actor.”

Tabăra organizată în Saschiz se află la cea de-a patra ediție.

