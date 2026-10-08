Acuzatul a convenit în 2022 ca victima sa să lucreze ca şofer în schimbul cazării şi meselor, plus un salariu foarte mic, scrie Agerpres. La începutul lui 2023, el l-a atacat şi l-a ameninţat pe angajatul său, obligându-l să efectueze munci agricole şi de construcţii; ulterior, i-a asigurat doar minimum de hranp şi i-a plătit uneori câte 1000 de forinţi (2,7 euro), susţin procurorii.

Românul şi-a dus apoi victima în străinătate, i-a luat paşaportul şi a obligat-o să lucreze. Cetăţeanul ungar a fost ţinut în condiţii inumane.

Autorităţile din ţara unde au avut loc faptele au descoperit infracţiunea şi au început cercetările pentru detenţie fără temei legal şi muncă forţată, ajutându-l totodată pe cetăţeanul ungar să se repatrieze.

Agresorul a revenit după o lună la Nagykoros şi l-a atacat din nou pe bărbat, obligându-l să lucreze fără plată. Lipsa victimei a fost în cele din urmă semnalată poliţiei, românul a fost arestat şi s-a început ancheta.