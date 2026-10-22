Într-o dimineață răcoroasă de septembrie, biologul Sean Leask număra și măsura sute de pești din specia „Arctic grayling" (lipanul arctic), crescuți la facilitatea de creștere a tribului Grand Traverse Band of Ottawa and Chippewa Indians, lângă Traverse City, în nordul statului Michigan.

Acești pești nu au mai fost văzuți în apele din Michigan de aproape un secol. Până în anii 1930, activitățile industriale precum exploatarea forestieră și pescuitul excesiv, împreună cu competiția din partea peștilor neautohtoni, le-au decimat numărul. Acum, trei triburi din nordul statului și autoritățile încearcă să readucă specia în apele locale, arată Yahoo News.

„Faptul că avem grijă de ei și îi ajutăm să își restabilească populația ne ajută să ne reconstruim propria cultură și tradiții", a declarat Tina Frankenberger, responsabilă pentru reziliența ambientală a tribului.

Inițiative la nivelul întregului continent

Eforturile lor se alătură inițiativelor mai ample ale triburilor din întreaga țară de a restabili speciile native – de la somon la stridii și condori – care sunt importante cultural și economic.

La un an după ce au început să crească și să elibereze lipani în apele din nordul Michiganului, biologii se confruntă cu întrebări despre supraviețuirea peștilor și despre adaptarea eforturilor la vremea extremă. Niciun lipan eliberat nu a fost văzut în sălbăticie. Inundațiile și numărul mic de pești complică activitatea de monitorizare.

Biologii estimează că va dura aproximativ șase până la opt ani pentru a afla dacă naturalizarea a fost un succes. „Acesta este un experiment", a declarat Dan Mays, biolog pentru politici interne la Grand Traverse Band. „Facem tot ce putem."

În vara și începutul toamnei, tribul Grand Traverse a crescut aproximativ 8.000 de lipani tineri și i-a eliberat în râul Boardman-Ottaway. Este unul dintre cele trei triburi din nordul Michiganului care au primit icre de la o stație de creștere a statului în 2025, alături de Little River Band of Ottawa Indians și Little Traverse Bay Bands of Odawa Indians. Icrele provin din râul Chena din Alaska, unde lipanul arctic este abundent și mai divers genetic decât singura populație rămasă în SUA continentală, în râul Big Hole din Montana.

Mays este deja mai optimist cu privire la numărul și dimensiunea lipanilor crescuți de trib comparativ cu anul trecut, când o pană de curent la facilitate a ucis majoritatea peștilor. „În total, de patru ori mai mulți lipani. De asemenea, eliberăm o proporție mai mare de lipani mari. Număr mai mare, supraviețuire mai mare."

Creșterea lipanilor este o provocare. Urmărirea lor este alta. Niciunul dintre cele trei triburi nu a recapturat încă un lipan. „Este ca și cum ai căuta un ac în carul cu fân, iar carul cu fân are dimensiunea unui râu", a spus Alex Ontkos, biolog la Little River Band.

Tribul Little River a eliberat și icre folosind incubatoare în râu, pe râul Manistee, lângă Kalkaska. Rata de viabilitate este estimată la 50-60%. Biologii au observat zeci de mii de exemplare de puiet părăsind incubatoarele, dar nu au văzut încă un lipan.

Kris Dey, managerul stației de creștere a tribului Little Traverse Bay Bands, a declarat că doi ani de furtuni de gheață și inundații extreme au făcut dificilă evaluarea supraviețuirii peștilor, deoarece părți ale bazinului hidrografic sunt încă umflate sau blocate de resturi.

Schimbările climatice zădărnicesc eforturile

Dey se îngrijorează și de modul în care schimbările climatice ar putea afecta eforturile de restaurare. Lipanul arctic prosperă în ape reci, iar apele din Michigan vor tinde să se încălzească. „Este foarte, foarte dificil să faci planuri pentru un viitor mai cald."

Cu toate acestea, există semne de speranță: monitoarele de pe râul Boardman-Ottaway au captat unele semnale de la peștii marcați înainte de eliberarea de anul trecut.

După numărare și măsurare, personalul tribului a intrat în apa râului cu găleți de lipani. Frankenberger a presărat tutun pe apă, o tradiție Anishinaabe despre care nativii cred că îi ajută pe strămoși să le audă mai clar rugăciunile. După rugăciune, a înclinat ușor găleata și a privit lipanii dispersându-se în aval. „Mă gândesc la ei că își restabilesc legătura cu acest râu. Îmi place să cred că va ajuta la reconstruirea acestor legături pentru poporul nostru", a spus ea.