O mare de peturi, noxe şi otrăvuri aruncate în aer, imaginea care va costa România sute de mii de euro pe zi

POLUAŢI DE INCOMPETENŢĂ! PARTEA I. Ne poluam apele, ne poluăm aerul, aruncăm gunoaie peste tot, suntem pe ultimul loc la reciclat în Uniunea Europeană.

Grav este că, din cauza poluării, mor mii de oameni în fiecare an. Cam cât populaţia unui oraş mai mic. În fiecare an. Din cauza lipsei de civilizaţie şi a pedepselor prea mici, dar şi din cauza funcţionarilor pe care îi plătim prin diverse instituţii ale statului pentru a ne asigura un mediu sănătos şi nu fac mare lucru. Facem rău iremediabil naturii şi mediului în care trăim şi pe care îl vom lăsa moştenire copiilor noştri.

Poluaţi de incompetenţă

O mare de peturi pe un lac de munte, noxe şi otrăvuri aruncate în aerul pe care îl respirăm, munţi de gunoaie la marginea oraşelor, ape otrăvite cu inconştienta sub privirile nepăsătoare ale autorităţilor. Este imaginea unei Romanii sumbre la mijloc de 2018.

În fiecare an, peste 23 de mii de romani mor din cauza poluării. Suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană la capitolul reciclare, nu avem educaţie ecologică şi până acum nu ne-a pedepsit nimeni. Avem în schimb politicieni care de aproape 30 de ani n-au făcut nimic pentru mediu. Iar pentru nepăsarea lor şi a noastră, a tuturor, Uniunea ne va trage la răspundere, iar România risca să plătească în curând sute de mii de euro pe zi pentru că îşi bate joc de mediu.

Dâmboviţa, la ieşirea din capitala Roamniei, este un coşmar. Apa este neagră şi miroase îngrozitor. Zeci de milioane de metri cubi de apă nepurata deversaţi în fiecare an de bucureşteni în acest rău.

250 de milioane de metri cubi de apă uzată trec în fiecare an prin staţia de epurare de la Glina. Staţia are capacitatea de a curăţa doar 60% din această cantitate. Prin urmare o sută de milioane de metri cubi pe an trec doar printr-o curăţare mecanică, nu şi chimică. 3-4 metri cubi în fiecare secundă ies aproape la fel cum pleacă din toaletele şi canalizările bucureştenilor şi colorează Dâmboviţa într-un gri-pamantiu urât mirositor. Locul e păzit cu străşnicie.

La una din guruile de deversare nămolul urât mirositor bălteşte, gros de aproape un metru. Staţia de epurare aparţine Primăriei Capitalei şi este administrată de Apa Nova.

Radu State este directorul staţie şi ne face un tur al locului prin zonele stabilite cu reprezentantele unor firme de PR prezente la faţa locului pentru a se asigura că nu se ştirbeşte imaginea companie.

110 milioane de euro au costat lucrările de aici. Acum, alte 110 milioane vor fi investite pentru ca staţia să reuşească să cureţe toată mizeria pe care o produce Capitala şi care ajunge acum în Dâmboviţa, dar nu se ştie când se va întâmpla acest lucru.

La mizeria pe care staţia o deversează în Dâmboviţa se adăugă şi cursul apei care traversează Bucureştiul şi care aduce alţi 2 metri cubi de apă murdară pe secundă.

Alex Dima a solicitat primarului general Gabriela Firea un interviu, dar agenda doamnei nu i-a permis să se întâlnească. Pe zeci de kilometri, aval de Bucureşti, Dâmboviţa nu reuşeşte să se cureţe şi e la fel de murdară precum iese din Glina și se varsă în Argeş. Diferenţa dintre cele două râuri este vizibilă şi revoltătoare. Iar de aici apa se duce direct în Dunăre.

Constanța Moldovan răspunde de calitate, iar Vasile Pintilie de inspecţie în Apele Romane. Pintilie a fost şi şef al Apelor Române în două rânduri, schimbat din funcţie pentru administratie defectuoasă.

L-am întrebat ce a făcut până acum pe Dâmboviţa.

VASILE PINTILE: "In 2016 a fost aplicată o sancţiune de 80 de mii de lei pentru nerespectarea termenului de punere în funcţiune".

Amenda a fost contestată în instanţă. Pintile spune că nu mai poate să dea până la soluţionare procesului. S-au aplicat totuşi penalităţi şi până acum Apa Nova a fost sancţionata cu 11 milioane de lei, foarte puţin în comparaţie cu milioane de metri cubi de mizerie care ajung în apă.

Poluata este şi apa Argesului până la întâlnirea cu Dâmboviţa. Maldăre de gunoaie zac aruncate de-a valma pe malul apei la marginea Bucureştiului. Anul trecut, la Comana în craterele uriaşe formate după ce s-a scos balastru a apărut o groapă de gunoi în toată regula.

Am sesizat atunci situaţia conducerii Gărzii Naţionale de Mediu. Inspectorii au venit la faţa locului, au dat amenzi şi au obligat primăria Comana să scoată tot gunoiul din groapă până în data de 22 august. În 22 septembrie, un excavator era la lucru în groapă. Acoperea gunoiul cu pământ.

Aurel Enache este primarul comanei. În toamna lui 2017 susţinea că el şi-a făcut treaba. A scos gunoiul. Avea şi poze.

Acum m-am întors în acelaşi loc. Dezastrul s-a mutat pe celalalt mal. Un bulodozer împinge gunoiele într-o râpă. Am revenit a doua zi şi am găsit maşina de gunoi a primăriei care tocmai descărcase în rampa improvizată.

Pentru a scăpa de gunoaie le-au dat foc. Toată mizeria asta se duce în panza freatica.

Am pornit spre Comana şi a urmat o demonstratie despre autorităţi, competenţe şi bun simţ. La intrarea în sat, angajaţii spala urmele de gunoi. Prima oprire, primăria.

Primarul şi viceprimarul au dispărut. Am sunat la Gardă de Mediu. Pe poliţiştii satului i-am găsit la bancomat. Ştiu bine ce se întâmplă în zonă.

M-am întors la groapa de gunoi unde am găsit o maşină de poliţie şi un buldozer care împinge de zor gunoiul peste foc.

Buldozerul îşi vede de treaba. Aşa fac şi poliţiştii care părăsesc în trombă zona. Domnul de pe utilaj nu vrea să fie întrerupt din activitate.

Sună telefonul. Un echipaj al Gărzii de Mediu e pe drum. După vreo 30 de minute, dintr-o maşină descind 3 agenţi conduşi de comisarul şef îmbrăcat în roz şi cu pantofi cu toc. Privesc miraţi la maldărul de gunoaie care fumegă, fac poze. Doamna comisar încearcă să se înţeleagă cu individul de pe utilaj. Fără succes.

Cei 4 se urcă în maşină şi pornesc spre Comana, lăsând praf în urma lor. Poliţia din sat. Înăuntru e un agent. Zeci de minute, comisarii rămân în sediul poliţie.

Ne mutăm la primărie. E trecut de ora 16 şi bugetarii au plecat. Comsiarul şef decide să ne întoarcem pe groapă. Pe drum, la ieşirea din sat ne întâlnim cu buldozerul. Comisarii îşi văd de drum.

Pentru comsiarul şef al Gărzii de Mediu Giurgiu, Larisa Stocheci, este prima dată când ajunge pe aceste meleaguri, pline de gunoaie.

Comisarul a chemat un echipaj de la ISU. Zeci de minute pompierii s-au chinuit să stingă incendiul.

În urma acestei actiuni, primăria a fost amendată cu 15 mii de lei. În nota de constatare, comisarii precizează că primarul nu ştie nimic despre ce se întâmplă în acest loc.

Cu toate că este la al 4 lea mandat în fruntea Ministerului Mediului, Graţiela Leocadia Gravrilescu a rămas tot la stadiul de planuri şi studii. După îndelungi insistenţe m-a primit şi minute în şir a vorbit despre ce vrea să facă la minister. Când am început să o întreb despre programul de guvernare în care s-a angajat să rezolve problemele de mediu, a intrat în criză de timp.