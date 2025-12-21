Un bărbat din SUA a transformat o pasiune neobișnuită într-o operă de artă. Ce a făcut cu sute de capace de roți pierdute

Un hobby neobișnuit i-a adus faima unui biciclist din statul american Maryland. În lungile sale plimbări, bărbatul a început să adune capacele roților de mașini, pierdute pe carosabil.

După ce a adunat sute de astfel de obiecte, omul s-a gândit să le transforme în artă, iar rezultatul muncii lui a depășit așteptările.

Bărbatul a luat primul capac de roată acasă, cu gândul să îl recicleze și să nu lase gunoaie pe carosabil. Treptat, obiectele de acest fel s-au tot adunat, iar biciclistul nu s-a îndurat să le dea. Le-a tot strâns, până a ajuns la 700 de bucăți.

Barnaby Wickham, hubcap artist: Pe parcursul anului, m-am tot întrebat ce voi face cu toate aceste obiecte. Inițial m-am gândit că aș putea crea un soi de statuie. Anul trecut, am realizat câteva coroane din mai multe capace de roți. A fost nevoie de câteva sute de capace. Anul acesta, am vrut să fac ceva diferit. L-am făcut pe Snoopy, care este chiar în fața casei și am mai făcut și un pește uriaș.

Vecinii au sărit în ajutor

Snoopy are aproape 5 metri înălțime și 6 metri și jumătate lățime. Vecinii bărbatului i-au admirat creațiile și au hotărât să îi sprijine pasiunea.

Barnaby Wickham, hubcap artist: Oamenii au auzit că fac asta și au început să se entuziasmeze și să-mi trimită indicații pe hartă cu locurile în care au văzut capace de roți pierdute.

Singura mai puțin încântată de acest hobby ciudat e chiar soția colecționarului.

Soția bărbatului: Acum doi ani a venit și mi-a spus pur și simplu: „Mă apuc să colecționez capace de roți”. Iar eu i-am răspuns: „Serios? Și unde le depozităm?”

Între timp, au găsit soluții. Iar acum, biciclistul a început să adune nu doar capace, ci și bucăți de caroserie pierdute pe șosea, pe care plănuiește să le transforme tot în opere de artă.

