Vineri, 13 martie, un băiat de 15 ani a plecat din incinta unei companii de transport din Wiesbaden, Germania, cu un autobuz furat și a condus aproximativ 130 de kilometri până la Karlsruhe – având un singur scop: să-și ducă prietena de 14 ani la școală, scrie HNA.

Poliția investighează în prezent incidentul și are încă mai multe întrebări fără răspuns. „Nu știm încă cum a obținut cheia sau cum a reușit să conducă autobuzul atât de bine”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției. Adolescentul ar fi deschis vehiculul fără a forța ușile și l-a pornit cu o cheie universală. Nici motivul pentru care a ales această metodă pentru a-și duce prietena la școală nu este clar, potrivit poliției.

Cum a fost găsit

Autobuzul, care fusese alimentat complet în seara precedentă, a fost observat ca lipsă în jurul orei 6 dimineața – însă inițial compania de transport a fost derutată. „La început s-a presupus că un șofer a plecat din greșeală cu autobuzul nepotrivit, astfel că incidentul a fost raportat poliției abia în jurul prânzului”, a spus purtătorul de cuvânt.

Abia atunci a început ancheta, care a dus rapid la Karlsruhe. Acolo, o patrulă de poliție a observat autobuzul în jurul prânzului – la scurt timp după ce adolescentul își luase prietena.

Autobuzul nu a fost avariat. Poliția l-a predat pe tânăr părinților săi. Acesta se confruntă acum cu acuzații de furt și conducere fără permis.