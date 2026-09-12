Un Audi RS4 a stat 18 ani nefolosit într-un garaj și a ajuns să valoreze o avere. Are doar 19.600 de kilometri la bord

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Audi licitatie 2
Cars&Bids

Un Audi RS4 din 2008, păstrat timp de 18 ani într-un garaj și cu doar 19.600 de kilometri la bord, a atras un preț spectaculos la o licitație din SUA. Exemplarul a fost adjudecat pentru aproximativ 65.000 de euro.

autor
Aura Trif

Audi RS4 din generația B7 nu este, cu siguranță, o mașină ieftină pe piața americană de automobile second-hand, dar nici nu costă o avere. În medie, un exemplar bine întreținut, cu aproximativ 120.000 până la 190.000 de kilometri la bord, se vinde cu echivalentul a peste 27.000 de euro.

Exemplarele care au fost mai solicitate de-a lungul anilor se vând cu aproximativ 18.000 de euro sau chiar mai puțin, în timp ce mașinile cu kilometraj redus, considerate piese de colecție, ajung la prețuri cuprinse între 36.000 și peste 50.000 de euro, relatează Racing.nl.

Mașina din fotografii a obținut însă un preț semnificativ mai mare. Este vorba despre un Audi RS4 Sedan din 2008, complet nemodificat, care arată aproape la fel de bine astăzi ca în momentul în care a ieșit din showroom.

Potrivit vânzătorului, care ar fi cumpărat mașina în august 2026 și nu ar fi condus-o, aceasta a stat timp de 18 ani într-un garaj, ferită de soare și ploaie, și nu prezintă semne importante de uzură.

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Doar 19.600 de kilometri la bord

În plus, mașina are doar 19.600 de kilometri la bord, are acte californiene în regulă, nu a fost implicată niciodată într-un accident, nu există neconcordanțe privind kilometrajul și nu sunt cunoscute defecte.

Scaunul șoferului prezintă câteva semne de uzură, însă, în rest, exemplarul este într-o stare impecabilă. Caroseria este vopsită în nuanța Daytona Grey, cu efect perlat, iar interiorul este argintiu. Mașina beneficiază și de pachetul Premium.

Interiorul este tapițat cu piele Nappa și include trapă electrică, elemente decorative din fibră de carbon, climatizare automată pe două zone, scaune încălzite și reglabile electric, precum și jante de 19 inch cu design cu spițe duble.

Sub capotă se află un motor V8 de 4,2 litri, cu o putere oficială de 420 CP și un cuplu de 430 Nm. Motorul este cuplat la o transmisie manuală cu șase trepte și transmite puterea către sistemul de tracțiune integrală permanentă quattro.

Accelerația de la 0 la 100 km/h se realizează în 4,8 secunde, iar viteza maximă este limitată la 250 km/h.

Mașina a fost oferită împreună cu mai multe facturi de service, manualul de utilizare, două chei și autocolantul original cu prețul de vânzare. Ultimul document arată că primul proprietar a plătit echivalentul a aproximativ 64.000 de euro, o sumă considerabilă pentru acea perioadă.

Vândut cu mai mult decât prețul de nou

Dar cât a costat în cele din urmă acest sedan sport cu motor V8? La licitația Cars & Bids din 10 septembrie 2026, RS4 a fost adjudecat pentru echivalentul a aproximativ 65.000 de euro.

Astfel, mașina s-a vândut cu mai mult decât prețul său inițial, fără a lua în calcul inflația. Suma este comparabilă cu prețul unui Audi S5 Sedan nou.

Unii susțin că acest RS4 vechi este superior din multe puncte de vedere modelelor mai noi ale mărcii. Mașina are o putere generoasă, s-a păstrat excelent, arată impecabil atât la interior, cât și la exterior, iar partea inferioară a caroseriei este foarte curată.

Totuși, noul proprietar trebuie să țină cont de faptul că anvelopele au coduri de fabricație din 2007 și trebuie înlocuite. De asemenea, uleiul și filtrul de ulei trebuie schimbate, iar mașina trebuie supusă unei verificări amănunțite înainte de a putea fi condusă pe șosea.

Pe lângă sedanul cu patru uși, această generație a modelului RS4 a fost disponibilă și în versiune cabrio cu două uși și break cu cinci uși. Mașinile au fost produse în Germania între 2006 și 2008.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: audi, licitatie, masina, kilometraj, pret,

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