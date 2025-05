Un actor celebru a murit la 76 de ani. A jucat în seriale de succes difuzate și în România

George Wendt a fost o figură cheie a serialului din 1982 până în 1993 și a murit la exact 32 de ani după difuzarea episodului final al serialului.

Starul a murit liniștit la domiciliul său marți dimineață, transmite TMZ, preluat de publicația „The Sun”.

Cauza morții sale nu a fost dezvăluită la acest moment.

„George a fost un familist iubitor, un prieten iubit și un confident pentru toți cei norocoși care l-au cunoscut. El va fi ratat pentru totdeauna. Familia a solicitat intimitate în această perioadă" au declarat apropiații actorului.

Decesul survine la exact 32 de ani după difuzarea ultimului episod din Cheers, pe 20 mai 1993.

Fanii îl cunosc pe George pentru rolul lui Norm Peterson în toate cele 275 de episoade din Cheers, care a fost difuzat timp de 11 sezoane. El a obținut șase nominalizări consecutive la premiile Primetime Emmy pentru cel mai bun actor în rol secundar.

George Wendt a declarat revistei Chicago în 2021 că la audiția sa pentru Cheers: "Prietenul meu Pat Finn îmi amintește mereu care a fost audiția pentru Cheers: Trebuia să arăt ca un tip care vrea să mai bea o bere. Norm mă reprezintă cu o scriere mai bună. Existau sute, dacă nu mii, de actori care ar fi putut lsă joace acest rol."

În episodul său pilot, singurul cuvânt pe care l-a rostit a fost "bere".

Rolurile din cariera lui George Wendt

George chiar și-a câștigat propriul spinoff atunci când îndrăgitul sitcom s-a încheiat. El a jucat în The George Wendt Show, care a fost anulat după doar șase episoade.

George a avut și roluri mici în Taxi, Soap, M*A*S*H, The Simpsons, Sabrina the Teenage Witch și The Goldbergs.

Dar George nu a fost cunoscut doar pentru rolul său de pe micul ecran, deoarece a jucat și într-o serie de filme precum Dreamscape, House, Fletch, The Little Rascals, Spice World, Airplane II: The Sequel, Alice in Wonderland, No Small Affair, Santa Buddies și alte roluri notabile.

George a început cu improvizații de comedie înainte de a reuși la Hollywood și a fost chiar gazda Saturday Night Live în 1991.

George a jucat și pe Broadway, interpretând-o pe Edna Turnblad în Hairspray în 2007 și pe Moș Crăciun în musicalul Elf în 2010.

Cel mai recent, a apărut în The Masked Singer în 2023.

George Wendt s-a născut în Chicago și a urmat cursurile Academiei Notre Dame pe care le-a abandonat. A lucrat la biroul imobiliar al tatălui său din Chicago și a absolvit Rockhurst College.

S-a căsătorit cu soția sa Bernadette Birkett în 1978. Ea a fost vocea soției sale în Cheers, deși nu a apărut niciodată în serial.

Au avut împreună trei copii, Hilary, Joe și Daniel.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: