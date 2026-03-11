Cei doi bărbaţi sunt reprezentaţi astfel încât reproduc scena emblematică din „Titanic”, în care cei doi îndrăgostiţi stau la prova vaporului. Sculptura din bronz, înaltă de câţiva metri, o satiră politică, denunţă legăturile preşedintelui Statelor Unite cu finanţistul newyorkez, un infractor sexual care se află în centrul unui scandal de pedofilie în care sunt implicate numeroase personalităţi.

Grupul Secret Handshake - care revendică cu regularitate acţiuni artistice anonime şi provocatoare în spaţiul public - se află la originea altei statui, intitulată „Best Friends For Ever” (cei mai buni prieteni pentru totdeauna), instalată în septembrie 2025 tot în faţa Capitoliului.

Donald Trump şi Jeffrey Epstein au fost reprezentaţi în această statuie ţinându-se de mână şi glumind.

Preşedintele Statelor Unite este prins din urmă, de câteva luni, de prietenia sa cu infractorul sexual, mort în închisoare în 2019 înainte să fie judecat.