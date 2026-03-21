Clasamentul, realizat anual de Gallup, Centrul de Cercetare a Bunăstării de la Oxford și Rețeaua Națiunilor Unite pentru Soluții de Dezvoltare Durabilă, se bazează pe o medie pe trei ani a modului în care locuitorii din 140 de țări își evaluează propriile vieți, alături de factori precum PIB-ul, sprijinul social, speranța de viață, libertatea percepută, generozitatea și corupția, scrie BBC.

Pentru al doilea an consecutiv, nicio țară importantă vorbitoare de limbă engleză nu a intrat în top 10, Australia ocupând locul 15, Statele Unite locul 23, Canada locul 25 și Marea Britanie locul 29.

Finlanda

În nouă din ultimii zece ani, Finlanda s-a clasat pe primul loc. Țara obține scoruri foarte bune în ceea ce privește sprijinul social și nivelul scăzut al corupției percepute, iar locuitorii menționează adesea sistemul de protecție socială – inclusiv educația și asistența medicală – care le conferă un sentiment de siguranță și bunăstare.

Pentru Daniel Sazonov, actualul primar al orașului Helsinki, fericirea provine și din apropierea de natură. „Faptul că poți ieși afară și, în doar câteva minute, să ajungi la mare, într-un parc sau într-o pădure pentru o plimbare de seară este ceva special”, a spus el.

Pentru vizitatori, prima oprire ar trebui să fie descoperirea culturii saunei finlandeze. Cu aproximativ trei milioane de saune pentru o populație de doar 5,5 milioane de locuitori, țara nu duce lipsă de opțiuni.

Islanda

Depășind Danemarca și ocupând locul al doilea pentru prima dată din 2014, această națiune insulară de doar 400.000 de locuitori ocupă primul loc în ceea ce privește sprijinul social – gradul în care locuitorii simt că au pe cineva pe care să se bazeze în momentele dificile. De asemenea, se clasează în top 10 în ceea ce privește PIB-ul pe cap de locuitor, speranța de viață sănătoasă și generozitatea, ceea ce o face una dintre cele mai echilibrate țări din clasament.

„Din punct de vedere istoric, izolarea noastră a însemnat că supraviețuirea era un efort colectiv. Timp de secole, nu am beneficiat de ajutor din exterior. Eram doar noi și trebuia să rămânem uniți”, a declarat Ingibjörg Friðriksdóttir, locuitoare din Reykjavík și manager de marketing digital la Hotel Rangá.

Islandezii au, de asemenea, o puternică capacitate de adaptare, forjată de supraviețuirea iernilor aspre și întunecate.

Indiferent de anotimp, localnicii le recomandă vizitatorilor să iasă în aer liber, indiferent de condițiile meteorologice.

La Hotel Rangá, oaspeții se pot înscrie în programul „Trăiește ca un islandez”, unde învață să spună expresia „Þetta reddast” – traducând una dintre credințele fundamentale islandeze care contribuie la fericirea țării: indiferent de situație, totul se va rezolva.

Danemarca

O țară cu performanțe de top de-a lungul timpului, Danemarca nu a coborât niciodată sub locul patru în istoria raportului și a ocupat frecvent primul loc. Clasându-se pe locul al treilea în clasamentul general din acest an, țara ocupă, de asemenea, locul al treilea la nivel mondial în ceea ce privește sprijinul social și corupția redusă, și locul al șaptelea în ceea ce privește PIB-ul pe cap de locuitor. Dar sentimentul de fericire de aici nu este întotdeauna vizibil în mod evident.

În Ribe, cel mai vechi oraș al țării, Lise Frederiksen, o locuitoare a orașului, consideră că fericirea își are rădăcinile în participarea civică.

Vizitatorii care vin toamna pot trăi experiența perioadei „soarelui negru”, când milioane de grauri migrează prin regiune în formații atât de dense încât acoperă pentru scurt timp cerul.

Costa Rica

Urcând pe locul patru în clasamentul din acest an, Costa Rica este prima țară din America Latină care intră în top cinci, scorul său privind libertatea și măsurile de sprijin social aproape dublându-se față de 2021.

Costa Rica nu se clasează la fel de bine ca țările nordice în ceea ce privește PIB-ul sau sprijinul guvernamental, dar locuitorii săi declară totuși că se bucură de o libertate puternică de a-și alege propriul stil de viață. De asemenea, potrivit raportului, aceștia își evaluează viața la un nivel semnificativ mai ridicat decât ar lăsa să se înțeleagă doar factorii măsurați.

Suedia

Clasată pe locul cinci în acest an, Suedia a oscilat între locul patru și locul zece în ultimul deceniu. Se clasează pe locul șapte în lume în ceea ce privește speranța de viață sănătoasă și pe locul cinci în ceea ce privește percepția scăzută a corupției. Prezența sa în primele locuri reflectă ceea ce locuitorii descriu ca un echilibru între viața urbană progresistă și accesul ușor la natură.

Un detaliu cultural ilustrează perfect această tendință egalitaristă: folosirea generalizată a formei informale „du” (tu), indiferent de statutul social.

Locuitorii recomandă vizitarea țării vara, în special pentru cei care vin pentru prima dată. În timpul solstițiului de vară, vizitatorii pot dansa pe melodii tradiționale, pot mânca jordgubbstårta (tort de căpșuni) și se pot bucura de lungile seri scandinave.

Dar cel mai simplu mod de a intra în atmosferă este fika: să te așezi la o cafea și o chiflă cu scorțișoară și să privești viața de pe stradă.