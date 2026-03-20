Corespondent PROTV: „Cel mai bine se schiază pe Platoul Bucegilor, unde stratul de zăpadă are peste un metru. Toate cele 15 pârtii de pe Valea Soarelui și Valea Dorului arată impecabil. Doar că aici, la peste 2.000 de metri altitudine, instalațiile de transport pe cablu se pun în funcțiune numai dacă nu bate vântul prea tare. Cei care nu schiază și vor doar să petreacă o zi pe munte se pot da cu sania alpină, de la cota 1.000. De altfel, Sinaia a inaugurat oficial, anul trecut, cel mai lung traseu de acest gen din țară, o atracție care oferă priveliști spectaculoase. Temperaturile scăzute din ultima săptămână au menținut în stare bună și pârtiile din partea superioară a Masivului Postăvaru. Administratorii domeniului schiabil avertizează însă că, pe unele porțiuni, zăpada s-a transformat în gheață. În continuare, transportul pe cablu este la jumătate de preț față de sezon. Și domeniul schiabil Azuga anunță o reducere de 30% la transportul pe cablu, iar pârtiile sunt în stare bună. Condiții favorabile de schi sunt și la Predeal, dar aici tarifele au rămas aceleași ca-n sezon.”