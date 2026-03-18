Frații Tate, în Hong Kong după ce au scăpat dintr-un centru de detenție arab. Voiau în Dubai să râdă de victimele războiului

Frații Tate au ajuns în Hong Kong după ce au fost într-un centru de detenție din Golf, unde voiau să ajungă în Dubai pentru a râde de ”lașii” care fugeau de războiul din Iran. În China, un grup de femei cere declararea lor ca indezirabili.

Frații Andrew și Tristan Tate și-au extins problemele legale pe trei continente, după ce au fost reținuți într-un centru de detenție din Golf, în timp ce încercau să ajungă în Dubai pentru a râde de la ”lașii” care fugeau din calea războiului izbucnit în Iran, potrivit presei britanice și chineze. De acolo, inculpații pentru viol și trafic de persoane au ajuns cu mare tam-tam în Hong Kong, unde un grup pentru drepturile femeilor cere deja declararea lor ca persoane indezirabile. Toate acestea în timp ce sunt acuzați și judecați în România și Marea Britanie pentru zeci de infracțiuni de viol, trafic de minori și exploatarea femeilor, iar în SUA guvernatorul din Florida, Ron DeSantis, le transmitea că nu sunt bineveniți și cerea procurorilor să caute metode de a-i expulza. Vizita fraților Tate în Hong Kong a declanșat un scandal național în conservatoarea China, dat fiind istoricul misoginilor asumați, lideri ai unui curent global, manonismul, care promovează masculinitatea toxică și ura împotriva femeilor. Citește și Turnul Eiffel deschide o nouă atracţie pentru vizitatori la 60 de metri deasupra solului. GALERIE FOTO

Andrew Tate s-a prezentat drept ”ultimul supererou” în petrecerile opulente și ostentative din Hong Kong, înconjurat de o duzină de femei și abordat de admiratori care îi ovaționau și se îngrămădeau să facă poze cu inculpații de viol și trafic de persoane. Influencerul din Hong Kong, Hailey Cheng, a enumerat acuzațiile împotriva fraților Tate pe Threads, spunând că apariția lui Andrew „a ademenit toți bărbații beta/incels” din oraș, remarcă Hong Kong Free Press (HKFP). De asemenea, a postat un videoclip în care Tate descria actele de violență împotriva femeilor. „Acesta este un memento pentru toți cei din Hong Kong”, a scris ea. Hong Kong, un ”paradis pentru fugari” HKFP reia discuția cu privire la decizia autorităților de a le permite intrarea în oraș a fraților Tate, citând opiniile celor care susțin că Hong Kong a devenit un ”paradis pentru fugari”. Publicația remarcă astfel faptul că Hong Kong nu a acordat permise de muncă pentru reprezentanți ai Associated Press, de pildă, dar nu a avut nicio problemă în a oferi viză unor inculpați de fapte atât de grave precum Tate, după ce, în februarie, a primit un american căutat de FBI pentru că și-a omorât soția. Atitudinea sfidătoare a fraților Tate și primirea entuziastă pe care le-au făcut-o admiratorii masculi din Hong Kong au determinat Asociația privind Violența Sexuală împotriva Femeilor să ceară ca Andrew și Tristan Tate să fie declarați de către autorități drept „indezirabili pentru intrare”, potrivit South China Morning Post (SCMP). Asociația spune că primirea în oraș a fraților Tate contrazice angajamentul guvernului față de siguranța femeilor. Anterior scandalului pe care au reușit să-l stârnească și într-o metropolă atât de tolerantă și primitoare precum Hong Kong, frații Andrew și Tristan Tate au stârnit dezaprobări online și prin comportamentul din zona arabă. Au zburat din România în Arabia Saudită pentru a ajunge în Dubai să râdă de victimele războiului HKFP scrie că Tate au ajuns în Hong Kong din Dubai, unde au intrat cu mari greutăți, prin deșert, cu autobuzul, din Arabia Saudită – tot efortul doar pentru a râde de oamenii care fugeau disperați pentru viețile lor din calea războiului din Iran. ”Traversăm deșertul pentru a intra în Dubai, în timp ce restul lumii fuge”, a scris la un moment dat Andrew Tate pe X el, în timp ce-i făcea ”pussies” (lași, fătălăi – n.red.) pe oamenii speriați de atacurile cu rachete ale Iranului – remarcă Indy100, parte a publicației britanice The Independent.

We are crossing the desert to enter Dubai while the rest of the world runs away.



JOIN US. https://t.co/1WnM8KmH6Q pic.twitter.com/WIyWhYzBgn — Andrew Tate (@Cobratate) March 4, 2026

”Se crede că el și fratele său au luat un zbor din România în Arabia Saudită, înainte de a traversa deșertul, alături de fratele său, plângându-se că trebuie să aștepte la coadă ca un „normal” (pentru a intra în Dubai)”, arată sursa citată. Ulterior, Tate a postat un video ”dintr-un autobuz saudit oarecare”, înainte ca lucrurile să ia o întorsătură proastă, deoarece o postare ulterioară dezvăluie că ”misiunea sa la Dubai a fost amânată” și că „nu a putut părăsi acest centru de detenție” pentru că nu a reușit să coboare dintr-un autobuz în timpul unui control de securitate. Nu este clar în ce țară se află presupusul centru de detenție, precizează publicația britanică.

ON A RANDOM BUS IN SAUDI.



GETTING CLOSER TO DUBAI pic.twitter.com/xu6C3Ev8lC — Andrew Tate (@Cobratate) March 5, 2026

”Cerșește atenție”, scrie un comentariu, în timp ce un altul îl numește pe Tate a fi ”penibil”. Câteva zile, frații Tate au păstrat tăcerea, apoi ”au transmis în direct pe platforma de streaming Rumble pe 6 martie, susținând că au ajuns la penthouse-ul Pagani al lui Tate din Dubai, despre care se estimează că valorează aproximativ 35 de milioane de dolari”. „Acesta nu este CGI”, spunea Tristan în timp ce fugea prin cameră pentru a „dovedi” asta. ”Nu cred că mulți oameni au crezut că ne vom întoarce în Dubai sau că vom încerca măcar să ne întoarcem în Dubai”, afirma el. „Întotdeauna facem alegerea curajoasă”, a adăugat Tristan, în timp ce Andrew a intervenit ulterior: „Suntem singurii oameni care se distrează în lumea asta” și i-a minimalizat pe cei prinși „în matrice”.

Sursa: StirilePROTV Dată publicare: