Sute de animale de la un adăpost din Dolj riscă să moară de foame. Rezervele de hrana sunt aproape de zero

Situație disperată la un adăpost din Dolj, unde sute de animale riscă să moară de foame.

Rezervele de hrană sunt aproape de zero, iar banii foarte puțini. Multe din aceste ființe sărmane au fost salvate din chinuri greu de descris, din mâinile unor stăpâni care le abuzau. Acum însă, au nevoie de ajutor ca să supraviețuiască.

În adăpostul din comuna doljeană Desa își au casă 700 de câini, 200 de cai, măgăruși, vaci, capre, o barză, porumbei, pisici și chiar un porc. Au fost salvate când se aflau în suferință de oameni cu suflet mare sau chiar aduse aici de Poliția animalelor.

Hrana animalelor costă zilnic 4.000 de lei, iar acum banii sunt pe sfârșite. Iar ajutoarele s-au rărit în ultima vreme, o perioadă grea și pentru oameni, și pentru bietele necuvântătoare.

„Dacă nu avem mâncare vă dați seama că e foarte grav pentru ei că dacă nu mănâncă nu au cum să supraviețuiască. Vă dați seama dacă nu avem buget, fân, lucernă, le mai trebuie și boabe din când în când să le mai dăm”, spune un angajat al adăpostului.

Bietele animale trăiesc acum o a doua viață. O viață care este pusă din nou în perciol, din cauza banilor.

„Sunt oameni care ne donează în fiecare lună, sunt oameni care donează sporadic... Eu sper să avem oameni alături de noi și să putem merge mai departe, să nu vină o zi să spun - nu pot să iau căluțul care este căzut în șanț pentru că nu am cu ce”, explică perședinta Asociației Măriuța.

„Am adus calul în urmă cu aproximativ un an, am încercat la un medic veterinar, a avut o problemă la piciorul din spate, nu s-a mai putut face și l-am adus în Asociație pentru că este bine întreținut, are toate condițiile”, a mărturisit fostul proprietar al calului.

Acum este nevoie de ajutor pentru că animalele să treacă iarna.

Adăpostul a fost înființat în urmă cu 5 ani iar cei care lucrează aici spre să continue să ajute sufletele noastre pereche.