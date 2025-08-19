Studiu: De ce aplaudă pasagerii la aterizare. Românii sunt printre cei mai entuziaști

Un sondaj efectuat de compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air scoate la iveală contraste culturale surprinzătoare, care explică unul dintre cele mai discutate obiceiuri din aviație: aplauzele pasagerilor după aterizare.

Studiul, realizat pe 4.500 de pasageri și 150 de însoțitori de bord, arată că obiceiul aplauzelor apare mai ales pe zborurile de vacanță din Europa Centrală și de Est, unde aproape jumătate dintre pasagerii maghiari, bulgari și români spun că aplaudă la aterizare, informează Profit.ro.

În Vest, fenomenul e mai rar: doar 30% dintre britanici, elvețieni și sârbi recunosc că fac acest gest. Cei care zboară ocazional sunt cei mai predispuși – 70% dintre pasagerii care urcă în avion cel mult o dată pe an aplaudă, față de 59% dintre călătorii frecvenți.

Printre pasagerii care zboară frecvent – peste 10 curse pe an – doar 40% mai aplaudă la aterizare. Motivele diferă însă după regiune: în Europa Centrală și de Est, 38% văd gestul ca pe o celebrare a aterizării în siguranță, în timp ce în Vest, 31% împărtășesc această explicație. Occidentalii îl consideră mai des un gest de recunoștință față de echipaj (28%, față de 23% în Est). Aproximativ unul din cinci pasageri aplaudă doar pentru că ceilalți din jur o fac.

Puțin peste jumătate dintre respondenți (55%) au spus că aplaudă la aterizare. Cei mai tineri, între 18 și 24 de ani, sunt cei mai entuziaști (64%), urmați de grupa 45–64 de ani (57%) și de cei între 35 și 44 de ani (54%). Studiul arată însă că vârsta nu influențează decisiv acest obicei.

De asemenea, sondajul a inclus și însoțitori de bord. Aceștia susțin că aplauzele sunt mai frecvente după zboruri neobișnuite sau turbulente. Totodată, au observat că aplauzele erau cele mai populare în rândul pasagerilor români, albanezi și italieni.

