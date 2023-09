Strategii militare testate pe furnici. Cine a câștigat un război pe viață și pe moarte între două specii

Înainte de a pune la cale acest experiment, cercetătorii au simulat diverse bătălii pe jocul video "Age of Empires II".

Procesul a fost simplu. În primul test, un grup de "cavaleri teutoni" s-a confruntat cu un grup de "spadasini cu câte o sabie în fiecare mână". Cavalerii fiind mai puternici, i-au învins pe spadasini.

Dar în testele următoare, oamenii de ştiinţă au înmulţit numărul spadasinilor cu cinci. În urma acestei modificări, rezultatele s-au inversat.

A urmat aplicarea acestor strategii la furnici. Cercetătorii au decis să pună în confruntare două specii diferite: furnica argentiniană şi furnica de carne australiană.

Furnica argentiniană măsoară doar doi milimetri şi creează colonii mari. Această specie corespunde grupului de spadasini din jocul video.

Furnica de carne australiană este mult mai mare, cu un raport greutate/mărime de 40 de ori mai mare decât cel al furnicii argentiniene. Prin urmare, ea reprezintă grupul cavalerilor.

Complexitatea mediului influențează capacitatea de luptă

Au fost apoi efectuate teste. Pentru început, s-a observat că furnicile australiene nu au atacat furnicile argentiniene. Cu toate acestea, furnicile argentiniene au încercat uneori să se confrunte cu adversarele lor, dar nu au supravieţuit luptei. După 24 de ore, niciuna dintre furnicile argentiniene nu a supravieţuit.

Cercetătorii de la Universitatea Australia de Vest au făcut şi alte observaţii. Cu cât erau mai multe furnici argentiniene, cu atât mai multe furnici australiene erau ucise. De asemenea, au constatat că furnicile australiene de carne erau mai rezistente într-un mediu complex decât într-unul simplu.

În cele din urmă, cercetătorii şi-au încheiat experimentul cu următoarea observaţie: "Complexitatea mediului influenţează relaţia dintre dimensiunea grupului şi capacitatea de luptă a grupului".

Lucrarea Câmpurile de luptă complexe favorizează soldaţii puternici în detrimentul armatelor mari în războiul social al animalelor a fost publicată în Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

