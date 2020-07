VIDEO. Meteorologii britanici au confundat un roi de furnici zburătoare cu o ploaie torențială

Vineri, radarul le indica ploi puternice în Londra și în alte regiuni din sud-estul țării, scrie Euronews.

În realitate, nu ploua deloc. Specialiștii britanici au apelat la rețelele sociale ca să se lămurească. Au descoperit poze și clipuri cu invazia de furnici zburătoare la utilizatorii din regiunea respectivă.

Good people of twitter! Every year, a few days after flying ant day, a second bunch of ants accumulate on my car exclusively. They never go anywhere else, except our door when we have the light on. Why is this happening and are these normal ants? pic.twitter.com/6kDXOOlHJy

Flying Ant day today in my garden. Quite spectacular! And worth knowing Ants are an important insect, particularly in deterring pests and improving our soil. Don't kill them, tolerate them. ???? pic.twitter.com/tKl6HlnKiS

Met Office s-a amuzat pe seama situației.”Nu plouă în Londra, Kent și Sussex, dar radarele noastre spun altceva”, au scris instituția într-un mesaj pe Twitter.

It's not raining in London, Kent or Sussex, but our radar says otherwise...????

The radar is actually picking up a swarm of #flyingants across the southeast ????

During the summer ants can take to the skies in a mass emergence usually on warm, humid and windless days #flyingantday pic.twitter.com/aMF6RxR943