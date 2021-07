Invitați surprinză la EURO 2020. Partida, în pericol din cauza furnicilor zburătoare

Dacă temerile legate de ultimul act al EURO 2020 rămân înainte de toate cele sanitare, legate de creşterea numărului de cazuri de COVID-19 în ţară, Oficiul britanic de meteorologice, Met Office, a avertizat că stadionul londonez ar putea fi invadat de roiuri de furnici zburătoare, relatează Agerpres.

"Radarul nostru nu a detectat doar ploaie în această dimineaţă. Deşi sunt câteva averse, multe dintre aceste pete sunt de fapt insecte", a scris Met Office pe Twitter, deasupra unei hărţi care arăta pete albastre mari, în special în nord-vestul Londrei, unde se află stadionul Wembley.

Euro 2020: Why flying ants could bug the England team during Sunday's finalhttps://t.co/RkovdkM5g4 pic.twitter.com/CavSQdg5RW