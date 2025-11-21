Statuia de ceară a prințesei Diana, inaugurată la Muzeul Grevin din Paris. Detaliul vestimentar care „ascunde” o poveste

21-11-2025 | 08:14
Prințesa Diana
Statuia de ceară a prințesei Diana a fost inaugurată la muzeul Grevin din capitala Franței. Sculptura, ce reproduce extrem de fidel trăsăturile primei soții a monarhului britanic, este îmbrăcată în așa-numita "rochie a răzbunării".

Lady Di și-a făcut apariția în această piesă vestimentară într-o seară din iunie 1994 după ce prințul Charles și-a recunoscut public infidelitatea.

De altfel, inaugurarea coincide cu împlinirea a trei decenii de la interviul în care Diana declara:

"Am fost trei în această căsătorie", făcând referire la amanta soțului ei, Camilla, astăzi regină.

"Prințesa inimilor" a murit la 36 de ani într-un accident de mașină petrecut la Paris în 1997.

printesa diana
Prințesa Diana ar fi împlinit 64 de ani. Povestea emoționantă a „prințesei inimilor”. GALERIE FOTO
Accident grav în Mehedinți. O șoferiță și fiicele sale au ajuns în stare critică la spital. Femeia s-a izbit de un camion

