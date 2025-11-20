Șoferi de TIR cu experiență, plătiți cu până la 4.500 de euro pe lună într-o țară din UE. Se recrutează intens

Șoferii de camion din Luxemburg pot câștiga peste 4.500 de euro pe lună, salariile fiind mult mai atractive decât în alte țări din UE. Cererea este ridicată, iar firmele oferă beneficii și condiții avantajoase pentru a atrage profesioniști.

În această țară mică de lângă Franța salariul mediu este de 3.200 de euro, conform site-ului Les Frontaliers & Résidents. Pentru un șofer experimentat, cu specializări sau curse internaționale, aceasta poate depăși chiar 4.500 de euro pe lună, scrie publicația Marie France.

O meserie în care se caută intens personal

Transporturilor rutiere din Luxemburg se confruntă cu lipsa șoferilor calificați. Atât de mult încât de câțiva ani țara încearcă să promoveze profesia în rândul tinerilor. Este, așadar, ușor să găsești loc de muncă ca șofer internațional, beneficiind de avantajele ambelor țări în care transporți marfa, fără a fi necesară o diplomă sau cel puțin fără a fi finalizat studiile superioare.

Ca orice job, însă, nu totul este roz. Trebuie să cântărești atent dezavantajele (viața pe drum, cazările peste noapte, costul vieții, timpul petrecut pe navetă) față de creșterea salarială. În afară de condițiile de muncă, costul vieții este, de asemenea, semnificativ mai mare în Luxemburg.

Spre exemplu în Franța, un șofer de camion câștigă în medie între 1.400 și 1.500 de euro net pe lună. Un șofer cu experiență poate câștiga chiar până la 2.000 de euro net pe lună, sau și mai mult dacă primește bonusuri.

Unde se pot găsi anunțurile de angajare

Cetățenii români pot accesa site-ul EURES pentru a căuta și aplica pentru diferite locuri de muncă din Luxemburg sau alte state din UE.

În România, sectorul transporturilor este primul exportator de servicii, cu peste 7,8 miliarde de euro în 2023, iar țara noastră ocupă locul trei, după Polonia și Lituania, în privința transporturilor rutiere internaționale de mărfuri în UE, potrivit datelor de profil.

Și salariile rămân mari în sector, în special pentru cei care fac curse externe, un șofer de camion poate ajunge în unele cazuri și la 3.500 de euro lunar. Câștigul salarial mediu net în branșă ajunge la 4.500 de lei, potrivit Institutului Național de Statistică. Ar mai fi nevoie acum de peste 30 de mii de șoferi profesioniști.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













