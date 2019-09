Și-a împușcat vecinul, după ce l-a confundat cu un hoț. Cum s-a întâmplat

Potrivit autorităților, bărbatul l-a ucis pe vecinul său după ce l-a confundat cu un hoț, informează The Sun.

Brendan Kilduff venise în vizită la vecinul său. Martin Caulfield, cel care l-a împușcat, ar fi auzit câinii lătrând, înainte să ia arma și să iasă din casă.

Caulfield a declarat că după ce a ieșit din locuință a început să tragă. Imediat ce bătrânul și-a dat seama de fapta lui și l-a văzut pe Kilduff prăbușit lângă mașină, a alertat autoritățile.

Brendan Kilduff a fost declarat mort la scurt timp, iar Martin a fost arestat și dus la secție.

Frail homeowner accidentally shot dead his neighbour pal after mistaking him for a burglar https://t.co/TEi174tv5C