Secretul aluatului perfect pentru pizza. Au apărut fabrici care îl distribuie în magazine

Au apărut, însă, fabrici care produc aluatul industrial și îl distribuie în restaurante și magazine. Este o variantă mai ieftină și pentru cei care vor să își pregătească pizza acasă, de exemplu.

La prima vedere cașcavalul, sosul de roșii ori bucățile de carne împrăștiate pe o pizza sunt cele care ne atrag atenția, însă aluatul contează cel mai mult. Dacă este pregătit ca la carte va pune în evidență restul ingredientelor și, cel mai important, nu ne va da o senzație de balonare.

În mod normal, aluatul ar trebui să stea la dospit trei zile. În caz contrar, va dospi direct în stomacul nostru, iar după numai câteva felii ne vom simți greoi și umflați în stomac. Este de altfel și secretul italienilor care mânăncă multă pizza, dar nu se îngrașă.

Chef Ciprian Zamfir: „Pentru fiecare categorie de pizza avem un aluat. Pizza napoletană, de exemplu, are un aluat care nu conține ulei, nu conține grăsimi. Este un aluat care vine copt la temperaturi foarte înalte. Pizza în tavă are un aluat care conține și grăsimi, are o coacere mai lungă”.

În România există un deficit de 60% de pizzeri specializați, estimează asociațiile de profil. Așa că au apărut fabrici care produc aluatul pe care restaurantele și magazinele îl pot cumpăra. Iar oferta e diversă.

Neculai Vrânceanu, administratorul unei companii de aluaturi: „Capacitatea de producție este de 22 de mii de blaturi în 24 de ore. Avem acoperire națională”.

Astfel de aluaturi gata pregătite pot fi cumpărate și din supermarketuri. Costă în jur de 15 lei unul, iar dacă socotim și ingredientele pentru o pizza simplă, putem ajunge la un total de 30 de lei pentru o pizza pregătită acasă. La jumătate de preț față de ce găsim în restaurante, de pildă.

Și aluatul gata preparat pentru cofetării și patiserii este căutat. Reprezintă baza pentru brioșe, tarte, savarine ori ecleruri pentru care în mod normal ar trebui să petrecem ore întregi în bucătărie. Există fabrici care vând acest aluat special.

De asemenea, clienții cumpără și tarte, prăjituri și checuri congelate.

Gabriela Pascaru, inginer tehnolog: „Sunt produse industrial în niște condiții deosebite. Este o congelare rapidă, la -40 de grade. Produsul nu își pierde proprietățile. Și se fac teste pentru ca după decongelare să nu se afecteze gustul și calitatea produsului”.

Aceste produse sunt cumpărate și de restaurantele care nu au un cofetar.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 01-10-2023 19:11