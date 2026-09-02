S-au deschis înscrierile la Empath Awards 2026, primele premii din România dedicate impactului pe care cercetarea de piață îl generează în business. Competiția este organizată în asociere cu Market Research Society (MRS) UK, cu susținerea IAA România. Comitetul de organizare al Empath Awards este format din cercetători seniori și membri ai IAA România.

Empath Awards își propune să aducă în prim-plan cercetarea nu doar ca instrument de analiză și măsurare, ci ca resursă pentru deciziile de business. Vor fi premiate proiectele care pot demonstra cum insight-urile obținute prin cercetare au contribuit concret la dezvoltarea unui produs sau serviciu, schimbarea unei strategii, creșterea eficienței, identificarea unor noi oportunități sau obținerea unor rezultate măsurabile pentru organizație.

Companiile, agențiile de cercetare, publicitate și PR, consultanții și instituțiile publice pot înscrie proiecte până la 30 septembrie 2026, în una sau mai multe dintre cele șase categorii ale competiției.

Un juriu cu 70% reprezentare internațională

Procesul de jurizare este construit pe criterii și standarde internaționale, iar 70% dintre membrii juriului Empath Awards vor fi profesioniști internaționali, alături de lideri din business, marcom și research din România.

Printre membrii juriului anunțați până în prezent se numără Diana Caverly (McCann, Mastercard USA), Alan Hathaway (Discovery Research UK) si Martyna Wilczynska (Unilever Poland). Președintele comitetului de jurizare va fi Jane Frost, CEO al MRS.

„Cercetarea de piață nu este doar un instrument de măsurare, ci un instrument de decizie. Într-un moment în care companiile au acces la mai multe date și la instrumente de analiză mai rapide ca oricând, diferența o face capacitatea de a transforma informația în insight și insight-ul în decizii mai bune. Prin Empath Awards vrem să aducem în față proiectele, campaniile, deciziile de business, lansările de produse, strategiile de business în care research-ul a jucat un rol esențial. Pentru că o cercetare mai bună poate însemna business mai inteligent, creștere economică și, în cele din urmă, progres pentru societate”, a declarat Alan Hathaway, Discovery Research UK, jurat și membru MRS.

„Anul trecut, când am lansat modulul de research al Școlii IAA, am pornit de la o realitate foarte clară: industria are nevoie să facă pasul de la date la insight și de la insight la decizie. Empath Awards duce această conversație mai departe și pune în lumină exact ceea ce ne dorim să vedem mai mult în piață: cercetări care nu se opresc la concluzii, ci schimbă strategii, produse, comunicare și, în final, rezultate de business. Pentru IAA România, susținerea acestor premii este parte din aceeași direcție: să contribuim la o industrie în care research-ul are un loc firesc la masa la care se iau deciziile de business”, a declarat Victor Dobre, General Manager IAA România.

Câștigătorii vor fi anunțați pe 22 octombrie 2026, în cadrul Galei Empath Awards.

Competiția face parte dintr-un demers mai amplu de creștere a vizibilității rolului pe care cercetarea îl are în economie și în procesul de luare a deciziilor, într-un context în care organizațiile trebuie să navigheze volume tot mai mari de date, schimbări rapide în comportamentul consumatorilor și utilizarea accelerată a inteligenței artificiale.

Comitetul de organizare este format din Lucia Antal (Research & Data Strategy Director Pro TV, Board Member IAA), Mihaela Alexandru (Research Director, To Know), Cori Cimpoca (Founder, MKOR Marketing Consulting), Silvia Luican (Founder, iZi Data), Dan Petre (Partner, D&D research, Board Member IAA), Adina Vlad (Managing Partner, Unlock), Julien Zidaru (Managing Director, Exact Business Solution), Alexandru Zodieru (General Manager, Cult Research).

Criteriile de eligibilitate și formularul de înscriere sunt disponibile pe site-ul oficial Empath Awards – empathconferences.ro/empath-awards/.