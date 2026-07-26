Cod galben de vreme rea în mai multe regiuni din țară. Prognoza meteo pentru București | HARTĂ

ANM a emis o atenționare de Cod galben pentru mai multe regiuni din țară, valabilă luni, 27 iulie, între orele 12:00 și 22:00. Meteorologii anunță perioade de instabilitate atmosferică, averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii.

Avertizarea vizează Maramureșul, Crișana, Banatul, cea mai mare parte a Transilvaniei și a zonei montane, vestul și nord-vestul Olteniei, precum și nord-vestul Moldovei. În aceste zone sunt prognozate averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii. Rafalele vor atinge viteze de 50-70 km/h și, izolat, pot depăși 80 km/h. Meteorologii avertizează și asupra posibilității de grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametrul de 1-3 centimetri. Cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 de litri pe metru pătrat în intervale scurte de timp, de una până la trei ore, sau prin acumulare, iar izolat pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat.

O a doua atenționare Cod galben este valabilă de luni, 27 iulie, de la ora 22:00, până marți, 28 iulie, la ora 10:00. Aceasta vizează intensificări ale vântului în Carpații Meridionali și de Curbură și, local, în Munții Apuseni. În noaptea de luni spre marți, vântul va avea viteze de 70-80 km/h, iar la altitudini mari rafalele pot depăși 90-100 km/h.

Vremea în București Pentru municipiul București, ANM a emis o prognoză specială valabilă din 27 iulie, ora 12:00, până în 28 iulie, ora 10:00. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza și seara, când sunt posibile ploi de scurtă durată și descărcări electrice. În Capitală, vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în timpul ploilor, când rafalele vor ajunge la 35-40 km/h. Temperatura maximă va fi de 30-31 de grade, iar cea minimă de 17-18 grade. Potrivit ANM, municipiul București nu se va afla sub incidența mesajelor de vreme severă în intervalul 27 iulie, ora 12:00 – 28 iulie, ora 10:00.

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