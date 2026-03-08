În urma unui alai cu bocitoare, într-un sicriu tras de un măgăruș, este închisă, în mod simbolic, iarna.

Tinerii pocnesc din bice, pe ulițele satului, ca să alunge spiritele rele. Sunt urmați de un alai zgomotos și colorat.

Băiat: „La noi tradiția asta o facem că să alungăm iarna. Suntem îmbracați în tălhari, pocnim din corbaci prin tot satul, pe fiecare stradă, alungăm iarna."

Alți feciori, costumați și ei, mânjesc oamenii pe față pentru a alunga răul de peste an.

Băiat: „Eu fac inimoare la doamne pe obraz."

La ceremonia de pe ulițele comunei Rimetea au luat parte și mulți turiști, unii de peste hotare.

Femeie: „Foarte frumos, e unic în zona aceasta, ne place foarte mult."

Tânără: „Ne-a plăcut foarte mult atmosfera, am mai fost cred că în urmă cu trei ani și am zis să revenim să ne umplem de voie bună și atmosferă frumoasă."

Femeie: „Nu am mai fost până acuma și mi-am dorit să vin, să văd și probabil voi veni și la anul."

Ion Dumitrel, președinte CJ Alba: „Exemplul acesta ar trebui să îl aibă toate localitățile cu potențial turistic, așa cum știți această localitate este una dintre cele mai vizitae din România, nu numai din județul Alba și-au păstrat tradițiile, obiceiurile, este un model."

Ritualul s-a încheiat după ce bicele au răsunat pe toate ulițele, pentru că iarna să plece din sat.