"Au existat atât decese, cât şi persoane rănite în urma unui incident la baza" din Wainwright, situată în provincia Alberta, a declarat ministrul apărării, David McGuinty, în cadrul unei conferinţe de presă, transmit AFP, dpa şi Reuters, citate de Agerpres.

Ministrul nu a oferit detalii specifice cu privire la numărul victimelor sau la circumstanţele "incidentului", dar a menţionat că "nu îşi aminteşte un incident de această natură în trecutul recent".

"Vom oferi mai multe informaţii în orele şi zilele următoare" cu privire la circumstanţe, a adăugat el, precizând că "este o situaţie delicată, aflată în plină evoluţie".

Anterior, premierul Mark Carney a indicat, într-o postare pe contul său de X, că un "incident grav" a "provocat un incendiu de amploare" la bază.

Incendiul "s-a extins dincolo de perimetrul bazei în cursul zilei de astăzi şi se intervine activ pentru stingerea lui" cu ajutorul pompierilor din "mai multe jurisdicţii", a transmis municipalitatea din Wainwright pe reţelele de socializare.

"Incendiul este în continuare monitorizat foarte atent", a dat asigurări ministrul apărării.

CFB Wainwright este una dintre cele mai cunoscute baze de instruire militară din ţară şi este utilizată pentru pregătirea soldaţilor în vederea operaţiunilor de luptă; aici îşi desfăşoară activitatea peste 1.000 de militari, alături de angajaţi civili.