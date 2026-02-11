După ce a obţinut locul trei în proba individuală de 20 de kilometri, marţi, la Anterselva, Laegreid a făcut senzaţie mărturisind fapta, în direct pe canalul norvegian NRK.

„Acum şase luni, am întâlnit-o pe dragostea vieţii mele: cea mai frumoasă şi mai bună persoană din lume", a povestit norvegianul în vârstă de 28 de ani. „Şi acum trei luni, am făcut cea mai mare greşeală din viaţa mea şi i-am fost infidel", a adăugat el, spunând că a trăit "cele mai grele săptămâni din viaţa (lui)" şi că sportul a "trecut în plan secundar în ultimele zile".

Greu să ierți

Miercuri, fosta sa parteneră, al cărei nume nu a fost publicat, a reacţionat pentru ziarul norvegian Verdens Gang (VG).

„Este greu să ierţi. Chiar şi după o declaraţie de dragoste în faţa întregii planete", a scris ea într-un mesaj text către publicaţia norvegiană. „Eu nu am ales să fiu pusă în această poziţie şi este dureros să mă aflu în ea", a declarat ea.

În plus, ea a considerat „emoţionantă" atitudinea lui Johan-Olav Botn, care a câştigat medalia de aur în faţa francezului Eric Perrot, marţi.

În timp ce trecea linia de sosire de la Sudtirol Arena, norvegianul în vârstă de 26 de ani a privit spre cer, înainte de a se apleca cu mâinile la faţă timp de câteva secunde lungi, în semn de omagiu adus prietenului şi coechipierului său Sivert Bakken, care a fost găsit mort în camera sa de hotel în decembrie anul trecut.

„A fost ca şi cum aş fi schiat cu el în ultima tură, ca şi cum aş fi trecut linia de sosire cu el. M-am uitat la cer sperând că mă priveşte şi că este mândru de mine", a mărturisit Botn.

La rândul său, Laegreid a precizat că speră „că nu i-a stricat ziua lui Johan".

„Poate că a fost foarte egoist din partea mea să acord acest interviu", le-a spus el câtorva jurnalişti. „Nu sunt cu adevărat aici mental", a adăugat el.

La rândul său, fostul mare biatlonist norvegian Johannes Thingnes Boe a considerat că această mărturisire a venit „chiar la momentul şi locul nepotrivit".