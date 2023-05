Proprietarul a venit să verifice gazele și a făcut o descoperire îngrozitoare. Nimeni nu mai intrase de șapte ani în locuință

Robert Alton, care avea 76 de ani când a murit în mai 2017, a fost găsit în interiorul apartamentului său din Bolton pe 9 martie, transmite publicația Daily Star.

Perioada în care a decedat este aproximativă, pentru că momentul nu a putut fi confirmat cu acuratețe, potrivit legiștilor.

Pensionarul locuia în ansamblul de locuințe Bolton at Home, care deține aproximativ 18.000 de proprietăți în Bolton, relatează Manchester Evening News. După ce a obținut acces la proprietate printr-un ordin judecătoresc, reprezentantul proprietarului a descoperit scheletul chiriașului Robert Alton.

Directorul executiv al Bolton at Home, Noel Sharpe, a declarat că este „complet inacceptabilă" întâmplarea.

Din primele informații, bărbatul nu avea rude, iar chiria sa era plătită prin intermediul ajutoarelor pentru locuințe, așa că nimeni nu și-a dat seama că murise, atât timp cât plățile erau înregistrate lună de lună.

„Toată lumea de la Bolton at Home a fost șocată și ne dăm seama că vecinii sunt neliniștiți și supărați aflând că persoana decedată a rămas nedescoperită o perioadă atât de lungă de timp” a declarat reprezentantul proprietarului.

„Este complet inacceptabil pentru noi că s-a întâmplat așa ceva și am luat măsuri pentru a reduce riscul să se repete. Motivul pentru care nu am descoperit moartea lui Robert pentru atât de mult timp este că procedura noastră anterioară, deși îndeplinea cerințele legale, nu era suficient de exactă pentru a preveni un asemenea eveniment. Am făcut multe încercări de a-l contacta pe Robert de-a lungul câtorva ani pentru realizarea verificării gazelor Este limpede că nu ne-am străduit suficient de mult să-l contactăm” a spus directoarea stabilimentului, Noel Sharp.

Nu a fost identificată nicio rudă în viață a pensionarului.

