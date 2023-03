Un bărbat a trăit cu un cadavru în descompunere în casă timp de câteva luni, apoi s-a sinucis. Mărturiile vecinilor

Polițiștii au fost chemați la o locuință din nord-vestul comitatului Harris, Texas, SUA, după ce un vecin a simțit un miros urât și un număr neobișnuit de muște mari care proveneau de pe proprietate, scrie Mirror.

În momentul în care se pregăteau să intre pe proprietate, au auzit o împușcătură. Au intrat și l-au văzut pe bărbat pe podeaua din dormitor, având o rană de glonț autoprovocată.

Într-o cameră separată a fost găsit cadavrul unui alt bărbat, care avea aproximativ aceeași vârstă, care se afla în descompunere severă de luni de zile, au declarat autoritățile.

Cauza morții pentru cadavrul descompus este încă în curs de investigare.

Relația dintre cei doi bărbați este neclară, dar se pare că aceștia locuiau împreună în casă.

Vecinii i-au descris pe bărbați ca fiind persoane discrete.

Alton Bell, care locuiește alături, a explicat cum a devenit suspicios cu privire la vecinul său.

„Ieri tundeam iarba și am trecut pe lângă casă. Mă duceam în curtea din spate și am observat o grămadă de muște care erau peste dimensiunea normală. Am fost destul de șocați. Este cu adevărat înfiorător. Adică, tipul ăsta era la șase metri de casa mea, întins într-o cameră”, a spus un vecin al bărbatului.

„În timp ce [ofițerii] au intrat în casă, au auzit o împușcătură. Au evacuat locuința și au găsit un cadavru de sex masculin într-un dormitor, cu o rană prin împușcare autoprovocată”, a declarat ofițerul adjunct de poliție, Thomas Gilliland.

Linda Meadows, care locuiește vizavi, a declarat că fiica ei a auzit împușcătura, iar mirosul urât era atât de puternic încât și-au dat seama că ceva era cu adevărat în neregulă.

Sursa: Mirror
Dată publicare: 14-03-2023 09:45