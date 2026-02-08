Tocmai de aceea specialiștii ne îndeamnă să nu ocolim probioticele naturale în sezonul rece. Pe lângă lactate, intră aici varza acră, murăturile în saramură și borșul. Pe cel din urmă îl găsim în sortimente diverse și la aprozar, și la magazin, nu doar în cămările gospodinelor.

Probioticele naturale protejează organismul

Înainte de revoluție, pentru un litru de borș, mulți mergeau la vecinii care se pricepeau să îl prepare sau la rudele de la țară. Acum, numeroase fabrici îl vând atât pentru ciorbe acre, cât și pentru a fi băut ca atare.

Sorin Danila, producător de borș de băut: „Se face cu huști și tărâță ca la bunica acasă. E foarte simplu, tărâța înmuiată și sterilizată ca să nu dezvolte gusturi secundare și, după ce s-a opărit tărâța, se vine cu injecție de huști maia, să zicem așa, din fermentația precedentă, după care se amestecă și se amestecă și se amestecă 24-36 de ore. Este făcut în niște bazine cu agitatoare.”

Borșul de băut câștigă popularitate

Michael Kaiser, director supermarket online: „Borșul de băut se regăsește în fiecare al 25-lea coș, este un produs nou pentru noi, dar a avut o ascensiune incredibilă. Cei care cumpără borș la un litru îl folosesc pentru ciorbă, cei care la 0,5 îl cumpără strict să-l bea și cumpără diverse variante.”

Corespondent PROTV: „Borșul nu mai este doar un ingredient pentru ciorbe, ci o băutură în sine. Specialiștii spun că este recomandat să fie consumat ca atare, pentru că, odată pus la fiert în mâncare, bacteriile bune se distrug. Tocmai de aceea, ca să fie mai plăcut la gust, borșul îmbuteliat are diverse arome – roșii, țelină, leuștean sau chiar scorțișoară.”

Și zeama de varză, cunoscută mai ales ca remediu tradițional după o noapte de petrecere, a devenit un produs comercial.

Specialiștii recomandă citirea etichetelor

Mihaela Bilic, medic nutriționist: „Avem nevoie de alimente fermentate, avem nevoie de alimente vii care să conțină probiotice. Ce sunt probioticele? Sunt aceste bacterii care sunt benefice pentru organism și care, în intestinul nostru, locuiesc în număr foarte mare. Aceste bacterii trebuie însămânțate, înnoite, hrănite, pentru că altfel tratamentul cu antibiotice, stresul, oboseala le omoară.”

Specialiștii ne recomandă însă să citim cu mare atenție etichetele, pentru că unele produse nu sunt sută la sută naturale și pot conține acid citric.