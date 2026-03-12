Astfel, curioșii pot urmări imagini live cu aceasta, mai ales că acum își așteaptă perechea cu care va întemeia o familie.

O barză tânără a făcut o surpriză tuturor. S-a întors în satul Dumbrăvioara, din județul Mureș, mult mai devreme decât alte păsări, care de obicei sosesc din țările calde abia spre sfârșitul lunii martie.

Localnic: „Dacă vine barza, vine și primăvara.”

Localnic: „Am văzut una, chiar la a treia, a patra casă de aici am văzut pe casă. Ne bucurăm.”

Localnic: „Noaptea e -1 grad – 0, dar ele, săracele, rezistă cu stoicism.”

În aceste zile, înaripata se odihnește pentru a-și recăpăta puterile.

Pentru că a ales unul dintre cuiburile monitorizate de ornitologi, oricine îi poate urmări mișcările live pe internet.

Papp Tamas, ornitolog Grupul Milvus: „Avem vești din toată țara că sosesc berzele peste tot. E și normal. Până la sfârșitul lui aprilie o să avem perechi cuibăritoare. Dumbrăvioara are 13 cuiburi, de obicei ocupate. O să vedem când sosesc toți.”

În plus, specialiștii au lansat și o aplicație mobilă, prin care oamenii pot contribui la monitorizarea berzelor.

Papp Tamas, ornitolog Grupul Milvus: „Dacă stă în jurul unui cuib sau face naveta în fiecare zi în jurul cuibului, atunci poate să devină custode al berzelor, pentru că nu are multe de făcut decât să înregistreze când vine prima barză, când vine perechea, dacă apare primul pui în cuib, ca să avem date exacte despre cuibărit.”

Localitatea Dumbrăvioara din județul Mureș este cunoscută drept „satul berzelor”, datorită numărului mare de perechi care se întorc acolo în fiecare primăvară.