Și la noi bărbații s-au simțit datori moral să le facă surprize femeilor care le fac viața mai frumoasă.

Magnetizați în fața vitrinelor, copiii le oferă mamelor lor nenumărate dorințe de rezolvat, cât mai grabnic. Încă din zori, soții și tații s-au transformat în eroi. Apoi au cules roadele.

Pentru domnii grăbiți, dar atenți la detalii, în unele cofetării au înflorit și prăjiturile. Toporași, maci, ghiocei și narcise și-au făcut loc pe biscuiți și fursecuri.

Ce spun cercetătorii

Oamenii de știință de la Institutul Iubirii din Florida susțin că gestul contează. Intenția nu. 70% din partenerii aflați în relații de foarte lungă durată pun valoare pe cadourile nu foarte costisitoare, decât pe declarațiile de dragoste.

Momentul în care deschidem un dar provoacă în organism o descărcare de oxitocină, “hormonul atașamentului”, care susține coeziunea socială deci îi „lipește” pe parteneri unul de celălalt. Parfumeriile și magazinele cu produse de machiaj au fost vizitate de mulți bărbați. Pentru că femeile se pot răzgândi, majoritatea domnilor care au investit sume mai mari au cerut și bonul de casă, necesar pentru schimb și retur.