Cei mai mulți au venit din Statele Unite, Australia și Marea Britanie. Iar locurile de cazare și distracție și le-au rezervat încă din vară.

În acest beci medieval, decorurile spectaculoase îi poartă pe turiști într-o lume a misterelor, unde legenda lui Dracula se împletește cu povestea iubirii dintre Vlad Țepeș și săsoaica numită Katarina.

Emily Coffey, turistă din Boston: „Nu doar că este incredibil de frumos, dar mai este și misterul Castelului Bran din apropiere, cu tema medievală gotică și tot ceea ce-l înconjoară. E greu să nu te lași complet absorbit de Halloween, de toamnă. Este pur și simplu spectaculos.”

Abbey Taylor, turistă din Australia: „Este ceva ce n-am mai văzut în toată viața mea. Este incredibil de frumos. Pe fiecare stradă pe care am mers mi-am zis: «Doamne, e perfect!» și am făcut un milion de poze.”

Un astfel de tur, în care vizitatorii sunt practic transpuși într-o piesă de teatru jucată de artiști profesioniști, costă între 75 și 150 de lei.

Iza Florina Porumbu, inițiatoarea proiectului: „Vrem ca oamenii să descopere istoria, să se bucure de legendele noastre, de istoriile noastre și să descopere secretele ascunse ale Transilvaniei.”

Iar sâmbătă, Castelul Bran găzduiește mai multe petreceri exclusiviste, în care decorurile, muzica și personajele vor amesteca realitatea cu ficțiunea. Biletele s-au epuizat încă de acum o lună.

Hanna Murphy, turistă din Australia: „Nimic nu se compară cu Halloween-ul petrecut în Transilvania, la Castelul lui Dracula, la petrecerea cu costume. Este un vis devenit realitate. Sunt un mare, mare fan, ador Halloween-ul.”

Celebru în toată lumea datorită romanului lui Bram Stoker, Castelul Bran mută anul acesta atenția de la personajul fictiv Dracula la sursa de inspirație. Și se va concentra, în activitățile sale, pe „Legenda lui Dracul”.

Alexandru Prișcu, director de marketing: „E o infuzie de istorie adevărată care pleacă de la tatăl lui Vlad Țepeș, care este Vlad Dracul. Vrem să venim și cu puține fapte istorice în această legendă.”

Organizatorii le recomandă musafirilor să-și lase fricile la intrare.