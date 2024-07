Povestea ei de viață bate orice film. O celebră jurnalistă și-a dat demisia pentru a deveni pompier, dar a sfârșit crunt

Ea a declarat în 2019 că renunță la jurnalism după 20 de ani pentru a se alătura unei bigăzi de salvatori din care a făcut parte și tatăl ei, notează The Sun.

În februarie 2022, femeia spunea pe social media că a trecut toate examenele practice, teoretice și interviurile pentru a deveni pompier. Din nefericire, în luna decembrie a anului trecut, ea a fost diagnosticată cu „cancer incurabil”.

„Două lecții pe care le-am învățat din această experiență net sub-optimală: 1) Viața este sălbatică. 2) Oamenii au o capacitate absolut uimitoare și nelimitată pentru dragoste, îngrijire și prietenie”, a scris ea pe social media.

It’s been a crazy ride since I presented my last @BBCNWT bulletin in Aug 2019 and joined @LancashireFRS. Today I got the final results from my firefighter training & I’m so proud to say I got DISTINCTIONS in all the end point assessments: practical, theory & interview.????????????‍???????? pic.twitter.com/lZdsKTyoCt