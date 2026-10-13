Un adolescent de 16 ani a renunțat la școală pentru a începe propria afacere. Acum câștigă sume impresionante din prosoape

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Harrison afacere cu prosoape profimedia 1142767716
Profimedia

Un adolescent a renunțat la facultate pentru a începe o afacere cu prosoape. Numele său este Harrison Nott și avea 16 ani când a venit cu ideea pentru marca CoolTowel în dormitorul său, în 2023.

autor
Ines Paris

Harrison spune că s-a gândit să creeze prosoape „speciale” care să ofere o alinare instantanee de căldură sau răcoare. Ele au rolul de a evapora apa rapid, conform DailyMail.

Prosoapele sunt fabricate din poliester cu trei straturi. Tot ce trebuie să facă utilizatorul este să umezească prosopul, să stoarcă excesul și să-l fluture în aer înainte de a-l așeza pe piele.

Ceea ce inițial a fost un vis îndepărtat a cunoscut rapid un succes profund. Anul trecut, Harrison a câștigat premiul Alibaba CoCreate Pitch Event, obținând un premiu jackpot de £150.000 după ce a învins 15.000 de concurenți din întreaga lume cu ideea sa.

Cum a evoluat compania

Rio Ferdinand, unul dintre jurații de la concurs, a fost atât de impresionat încât a făcut schimb de numere de telefon cu Harrison, iar ulterior a devenit investitor în CoolTowel.

Trei ani mai târziu, afacerile sunt în plină expansiune pentru Harrison, care a reușit chiar să mențină compania pe linia de plutire în timpul examenelor GCSE și acum se mândrește cu un venit anual remarcabil de 750.000 de lire sterline.

De ce s-a hotărât să nu mai continue studiile

La câteva luni după victoria de la concurs, Harrison s-a întâlnit cu Rio la Londra pentru a-și discuta viziunea asupra afacerii, iar el a decis să se alăture atât ca investitor, cât și ca șef al parteneriatului.

În același timp, Harrison își termina examenele GCSE, pe care a reușit să le treacă, dar a luat decizia dificilă să nu meargă la facultate și universitate, așa cum și-a propus mereu.

El a spus: „Chiar prețuiesc școala, dar eu și părinții mei am decis că ar fi mai bine să nu merg la facultate.”

„E ca și cum ai renunța la normal. Cred că este privit cu ochi răi în Marea Britanie să nu mergi în educație și să te dedici cu normă întreagă antreprenoriatului. E ciudat. Toți prietenii mei merg la facultate și se văd, iar eu sunt pe un drum diferit, ceea ce a fost puțin trist, dar a fost un sacrificiu care trebuia făcut”, a adăugat tânărul.

Nu mult după aceea, Harrison a zburat la LA pentru a se întâlni cu Rio, unde a avut ocazia de a întâlni o mulțime de celebrități, inclusiv pe James Corden.

Când s-a întors, Harrison și-a dat seama că și-a vândut toate acțiunile în doar două zile, astfel câștigând 100.000 de lire sterline într-o singură noapte.

Apoi a început o funcție de precomandă, deoarece prosoapele se vindeau mai bine ca niciodată, oameni fiind impulsionați de valurile de căldură continue din Marea Britanie.

Sursa: Daily Mail

Etichete: afacere, prosoape,

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