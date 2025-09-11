Politicieni din cel puțin 51 de țări au folosit retorică anti-LGBTQ+ în alegeri. România, dată ca exemplu pozitiv - raport

Politicieni din cel puțin 51 de țări au recurs, anul trecut, la retorică homofobă sau transfobă în timpul campaniilor electorale, de la prezentarea identității LGBTQ+ ca o „amenințare străină”, până la condamnarea așa-numitei „ideologii de gen”.

Datele provin dintr-un studiu realizat de organizația pentru drepturi civile Outright International, care a analizat date din 60 de țări, inclusiv din Uniunea Europeană.

Reprezentare în creștere, inclusiv în România

Raportul, citat de The Guardian, subliniază totuși și progrese: în cel puțin 36 de state, persoane declarate gay, bisexuale sau transgender au candidat pentru funcții publice. Este vorba inclusiv de prime candidaturi în Botswana, Namibia și România - chiar dacă fără succes.

