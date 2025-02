Plan roşu de intervenţie activat la „Balul Însuraților” din Reghin. Zeci de participanți au ajuns la spital

Și cum în restaurant erau patru sute de petrecăreți, autoritățile au activat imediat Planul Roșu de Intervenție.

Totuși, distracția a continuat în local. După câteva ore, cei de la ANPC au oprit muzica și au sigilat zona în care a fost pregătită mâncarea.

Ajutați de echipajele medicale, așa au ieșit din restaurant unii dintre cei care au luat parte la Balul Însuraților. În timp ce petrecerea era în toi, au început să curgă apelurile la 112. Zeci de oameni au acuzat dureri abdominale și vărsături, așa că ambulanțele au ajuns rând pe rând în fața localului.

Petrecăreț: „Au fost câteva persoane la care le a fost rău, în rest nu știu. Noi suntem în regulă”.

Responsabilii au trimis inițial 14 autospeciale și două microbuze pentru transport persoane. Dar au fost mobilizați și salvatori din Cluj, Sibiu și Bistrița-Năsăud. În plus, a fost organizat un punct de triaj.

Alexandra Călușer, purtătorul de cuvânt al ISU Mureș: „La nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție. Echipajul CBRN trimis la fața locului a efectuat măsurători, iar valorile rezultate nu indicau depășiri peste limita normală”.

În restaurant și-au făcut apariția și comisarii ANPC.

„Din acest moment se încheie petrecerea, vă rugăm frumos toate produsele pe care le aveți în bucătărie se vor sigila, vom preleva probe, iar muzica se oprește din acest moment”, a reacționat un inspector ANPC.

Iar oamenii s-au văzut nevoiți să plece acasă.

Petrecăreț: „Eu am mâncat ciorbă, am mâncat tocăniță, eu nu am pățit nimica, nu știu. Eram la etaj sus și auzeam că le e rău la oameni, și mă uitam pe geam, ni, mă, câte salvări. Acum ne-am dat seama, când s-a oprit muzica. Poate nu mi-a fost rău, că am jucat”.

Responsabilii continuă cercetările pentru a stabili cum s-a ajuns la acest episod.

