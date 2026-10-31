Frumoasa felină este de talie medie, are un colorit unic o blană înspicată și un comportament blând prietenos.

Originară din jurul Munților Carpați, pisica transilvană a participat sâmbătă la Iași, la primul său concurs internațional, alături de alte aproape 150 de feline. Peaches, o femelă de niciun an, a trecut cu brio de jurizare.

Jane Allen, arbitru internațional WCF: „Această blană este foarte distinctivă. Îi spunem culoarea sare și piper, cu aceste fire albe dedesubt și fire negre deasupra. Este un contrast incredibil. Urechile sunt mai deschise la culoare, la fel și picioarele, dar și la față, textura blănii este deosebită. E o pisică stylish."

Porter ne-a arătat cât de iubitor și curios este.

Silvia Scopai, proprietar: „Personalitate extrem de lipiciosa, curioasă, ușor hoață. Culoarea lui este înspicată, fire albe în culoare neagră."

Demersurile pentru atestarea primei rase românești de pisici au început acum 7 ani, timp în care o echipă de specialiști a lucrat pentru identificarea trăsăturilor proprii acestor feline.

Acum - omologate - pisicile românești pot vâna titluri și trofee alături de exemplare din rase celebre de feline - precum British Shorthair, Maine Coon, siameză sau Persană.

Alexandru Elian, organizator expoziție: „Avem pentru prima dată în concurs, recunoscută cu drepturi depline fix cu ziua de astăzi, prima rasă românească de pisici - transilvanian."

Florentina Elian, medic veterinar: „Sunt adorabile, sunt blânde, sunt foarte tolerante cu alte pisici, căței, copii. Nu este o încrucișare, tot farmecul rasei vine din coloritul pe care îl are, iar coloritul este o mutație genetică apărută natural, nu a fost selectat."

În țară sunt cunoscute circa 20 de exemplare de pisică transilvană. Dar este posibil ca populația să fie mai mare, însă proprietarii să nu știe că au în casă o felină de rasă pură românească.