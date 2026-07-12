Consultațiile și operațiile au fost gratuite, mai ales că multe animale sunt de pe stradă. Altele sunt îngrijite de persoane cu posibilități financiare modeste.

În sălile cabinetului veterinar, forfota a început de dimineață. Ea este Scumpa, una dintre cățelușele sterilizate.

Veterinar: „Doar ce s-a trezit din anestezie acum, de aceea este puțin moleșită, dar ea este foarte bine, iar operația a decurs minunat.”

Și Biscuit, un câine găsit pe străzi, a fost adus la cabinet, iar intervenția a decurs fără probleme. Acum, pacientul are nevoie de o familie.

Tânără: „Aveam nevoie de cineva care să-l sterilizeze gratuit și a picat la fix. Am strâns fonduri pentru el să-l ținem în foster o lună și în luna asta trebuie să îi găsim și adoptator, deci este o faptă bună făcută pentru un cățel de pe străzi.”

Bărbat: „Este un cățel adoptat de fiica mea, care l-a găsit la munte când a fost în cantonament cu voleiul, și s-a bucurat foarte mult, și ne place și nouă de ea. O am de patru luni. Am venit să o sterilizez. Mai am acasă încă un pechinez și încă un bichon.”

Emoțiile au fost mari și în rândul tinerilor medici. Proaspăt ieșiți de pe băncile facultății, tinerii au făcut primele intervenții chirurgicale sub atenta supraveghere a profesorilor.

Studentă: „Consider că e o oportunitate foarte mare să aplicăm tot ce am învățat în ăștia șase ani. Am alcătuit echipe de câte trei persoane și lucrăm toți în comun. Mi se pare că și lucrul acesta este foarte important, ca să știm cum să colaborăm cu alte persoane.”

„Este o inițiere bună. Acum noi putem să lucrăm pe cont propriu, dar avem și pe cineva care să ne ofere sprijin” spune o altă studentă.

Potrivit medicilor, fiecare sterilizare înseamnă un pas spre reducerea abandonului.

Conf. Dr. Cosmin Peștean, USAMV Cluj-Napoca: „Noi ne adresăm nu doar proprietarilor, cât și, poate, asociațiilor care pot să le aducă, și astfel reducem semnificativ numărul de animale pe care le vedem pe stradă.”

În total, 50 de animale au fost sterilizate și au primit îngrijiri de specialitate în timpul campaniei.