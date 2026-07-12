Și numărul străinilor a depășit cifrele de până acum. După miezul nopții, aproape 30.000 se distrau la festival, spun organizatorii.

Artiștii care au urcat pe scenă au dat totul pentru fanii lor. Iar publicul a răspuns pe măsură.

Puțin după miezul nopții, petreceau 150.000 de tineri. Iar aproape 30.000 erau străini.

Băiat: „Sunt din Australia, am venit aici cu nepotul meu. Este extraordinar, este fantastic, distracție sută la sută.”

Selly: „Britanicii, bulgarii sunt cei mai mulți, ungurii care au venit aici pentru artiști pe care nu îi văd în Europa îi văd doar aici.”

Momentul cel mai așteptat a fost apariția artistului Future.

Fată: „Mi-am luat bilet pentru o zi să îl văd pe Future. Foarte tare, e al doilea an când vin și e o experiență minunată pentru toată lumea.”

Fată: „Este extraordinar. Recomand tuturor să își ia bilet la Beach, Please! Îmi place muzica, îmi place vibe-ul și că mă distrez cu prietenii mei.”

Băiat: „În gașcă e mult mai mișto, atmosfera e mult mai frumoasă. Toată lumea vine cu bunici, părinți.”

Duminică seara este ultima noapte de Beach, Please!