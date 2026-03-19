Anchetatorii au început verificările la proprietatea situată pe Sheridan Court, în urma unei sesizări privind un posibil caz de cruzime împotriva animalelor. Când ofițerii de la Protecția Animalelor au intrat în casă pe 11 martie, au descoperit un număr mare de pisici, ceea ce a declanșat o intervenție coordonată a mai multor agenții, potrivit People.

Operațiune amplă de salvare a animalelor

În zilele următoare, echipele de gestionare a animalelor, împreună cu experți în investigarea scenelor de criminalitate și inspectori de la urbanism, au desfășurat un efort amplu pentru localizarea și salvarea animalelor. Până pe 18 martie, oficialii au raportat că 114 pisici au fost salvate în siguranță și transportate la un adăpost local, unde primesc în prezent îngrijiri medicale și sunt evaluate.

Condiții grave și acuzații de cruzime

Autoritățile au raportat, de asemenea, că în interiorul locuinței au fost găsite mai multe animale moarte. Rezidența a fost între timp condamnată (declarată insalubră), iar proprietarii se confruntă cu acuzații de cruzime împotriva animalelor. Consilieri specializați în sănătate mintală au fost, de asemenea, implicați în caz pentru a asista forțele de ordine.

Fenomenul de „animal hoarding” și apelul autorităților

În declarația sa, departamentul de poliție a menționat că astfel de situații sunt adesea asociate cu tezaurizarea animalelor (animal hoarding), o afecțiune recunoscută în domeniul sănătății mintale. Astfel de cazuri pot începe din dorința de a îngriji animalele, dar pot degenera peste capacitatea individului de a oferi condiții sigure și adecvate. Oficialii au subliniat rolul membrilor comunității în scoaterea la lumină a acestui caz, menționând că raportarea timpurie poate preveni suferința atât a animalelor, cât și a oamenilor.

În timp ce pisicile salvate continuă să primească îngrijiri, autoritățile încurajează publicul să raporteze orice îngrijorare privind bunăstarea animalelor, subliniind că intervenția timpurie poate proteja animalele vulnerabile și poate ajuta persoanele în cauză să primească sprijinul necesar.