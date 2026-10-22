Această filozofie străveche chinezească, preocupată de armonizarea spațiului și a energiei din interiorul acestuia, nu privește păsările ca pe niște simple trecătoare, ci ca pe simboluri puternice ale mesajelor, schimbărilor și veștilor bune, relatează Blic.

În multe culturi, păsările reprezintă libertatea, legătura cu natura și un fel de mesageri.

În feng shui, prezența lor capătă o semnificație aparte, mai ales atunci când apar în locuri precum ferestrele și balcoanele. Aceste spații sunt considerate puncte importante ale locuinței, deoarece prin ele, la fel ca prin ușa de la intrare, circulă energia vieții. Atunci când o pasăre se oprește acolo, acest lucru este adesea interpretat ca un semn că energia din viața dumneavoastră de zi cu zi este pe cale să se schimbe.

Scenariul este familiar multor oameni: dimineața devreme sau înainte de apusul soarelui, într-un moment în care liniștea se așterne în casă, observați o vrabie sau un porumbel stând liniștit pe balustrada balconului ori chiar lângă fereastră.

Uneori stă nemișcată și privește în jur, alteori cântă sau ciugulește, însă apariția sa nu trece neobservată. În feng shui, asemenea momente simbolizează protecție, mesaje importante sau începutul unei noi etape în viață, mai ales dacă aceeași pasăre revine frecvent sau rămâne mult timp în apropierea locuinței.

Vești bune

Deși mulți oameni consideră asemenea scene lucruri absolut obișnuite, feng shui-ul le asociază cu vești bune, noi oportunități și circulația energiei pozitive. Păsările sunt considerate un fel de mesageri care anunță schimbări favorabile, însă există o condiție importantă: spațiul în care locuiți trebuie să fie curat, ordonat și deschis către energiile noi.

Desigur, dincolo de interpretările simbolice, există și motive cât se poate de practice pentru care păsările aleg anumite ferestre sau balcoane. În anumite perioade ale anului, ele aterizează în locuri mai înalte pentru a-și marca teritoriul sau pur și simplu pentru a se odihni. Totuși, feng shui-ul subliniază că vizitele lor frecvente nu sunt lipsite de semnificație, deoarece locuința comunică permanent cu mediul înconjurător, iar fiecare astfel de interacțiune poartă un mesaj.

Un nou început

Potrivit acestei învățături, prezența unei păsări poate prevesti noi începuturi, proiecte care prind contur sau o energie protectoare și călăuzitoare, care îi influențează pe cei din casă.

Simbolistica este clară: casa „respiră” așa cum trebuie, lumina și aerul proaspăt pătrund în interior, iar energia circulă liber, aducând o senzație de reîmprospătare și schimbări pozitive.

Semnificația poate varia și în funcție de specia păsării. Păsările mici, precum vrăbiile și cintezele, sunt asociate în feng shui cu bucuria, lejeritatea și veștile din familie. Porumbeii simbolizează pacea, împăcarea și stabilitatea emoțională, în timp ce rândunelele sunt legate de prosperitate și noroc în casă. Păsările cântătoare, la rândul lor, transmit un mesaj de armonie și energie creativă.

Din toate aceste motive, data viitoare când veți vedea o pasăre oprindu-se la fereastra sau pe balconul dumneavoastră, feng shui-ul v-ar îndemna să vă opriți pentru o clipă și să fiți atenți – poate că mediul din jur vă transmite o veste bună.