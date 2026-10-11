Imagini cu păsări Flamingo au fost realizate pe malul lacului Techirghiol. Nu sunt însă primele păsări Flamingo care sunt observate în România. Primele exemplare au fost observate în zona lacului Techirghiol în anul 2016, la acel moment fiind considerate „o raritate”, scrie News.ro.

În ultimii ani, tot mai multe păsări Flamingo au fost observate pe lacul Techirghiol, dar şi pe lacul Sinoe.

Care ar fi explicația

Specialiştii spun că e posibil că sunt exemplare tinere, care e posibil să fi fost eclozate în ţările vecine, dar nu exclud nici posibilitatea ca acestea să fi cuibărit pe teritoriul României, în zone izolate.

„În ultimii ani, în fiecare an avem cârduri destul de mari, atât pe Sinoe cât şi pe Techirghiol (...). Foarte multe exemplare sunt păsări tinere, eclozate în acest an sau în anii în care au fost observate, ceea ce ne indică faptul că nu este deloc de exclus nici faptul că aceste păsări au cuibărit în România, undeva în zone ferite de privirile oamenilor şi că înregistrăm, până la urmă,o nouă specie cuibăritoare. Dar există şi posibilitatea ca aceste păsări să fi fost eclozate, să fi cuibărit în Bulgaria sau în Ucraina, în zonele ferite de război”, a declarat ornitologul Attila Marton pentru ziuadeconstanta.ro.

Acesta nu exclude posibilitatea ca păsările Flamingo să devină „populaţie rezidentă” în România şi să fie observate pe tot parcursul anului.

„Deci nu ştim de unde provin, dar cu certitudine sunt numere însemnate în fiecare an şi cred că este doar o chestiune de timp până o să apară ca populaţie rezidentă, cuibăritoare, care să fie observabilă pe tot parcursul anului în România”, adaugă Attila Marton.