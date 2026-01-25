O astfel de colonie preferă de câțiva ani Grădina Botanică din Galați. Dacă la început erau doi-trei papagali, acum sunt în jur de 15. Deși s-au înregistrat și minus 12 grade Celsius, păsările rezistă fără probleme.

Grupul de păsări de un verde intens, greu de trecut cu vederea în sezonul rece, când copacii sunt golași, a fost observat inițial de un fotograf din Galați.

Fotograf: „Avem unul acolo, chiar în brăduțul ăla. În partea dreaptă avem trei, care deja se hrănesc. Și răsfirați mai sunt prin copac încă vreo 3 sau 4."

Ușor zgribuliți, papagalii Micul Alexandru arată că se pot descurca în condiții mult mai vitrege decât aveau în țările de baștină.

George Nica, fotograf: „12 sau 15 exemplare. Au rezistat și la minus 12 grade, deci s-au adaptat."

Viorica Atodiresei, muzeograf: „În mod normal trăiesc în zona sub-Sahariană, în Africa și în India. În ultimii ani, iernile în România au fost blânde, iar temperaturile scăzute nu i-au împiedicat să se adapteze."

Toată lumea se întreabă cum au ajuns aceste exemplare în Grădina Botanică. Muzeografii le-au observat și le-au lăsat semințe, să se hrănească.

Cătălin Popa, dir. Complexului Muzeal de Științe ale Naturii, Galați: „De aproximativ 4 ani de zile. Colegii au constatat că sunt și vin frecvent."

Corespondent PROTV: „Specialiștii spun că Micul Alexandru este un papagal destul de zgomotos, de talie mare, greu de îngrijit, așa că cel mai plauzibil este că fie a evadat, fie a fost eliberat dint-o colivie și în acest fel a ajuns în spațiile publice și s-a înmulțit."

Papagalii din specia Micul Alexandru cuibăresc în scorburi și, în acest fel, sunt protejați de frig. Când formează o colonie, intră în competiție cu păsările autohtone și le ocupă cuiburile. Potrivit specialiștilor, populații numeroase s-au adaptat, în ultimii ani, și în Marea Britanie, Italia sau Franța.

