Păsările au fost mutate, însă prinderea lor nu a fost deloc o misiune ușoară.

Angajații Parcului Natural Lunca Mureșului, din Arad, au încercat să prindă cele 30 de rațe mute, însă, până nu au obosit, păsările nu s-au lăsat cu una, cu două. Ba chiar rațele au demonstrat că nu sunt deloc tăcute, așa cum se numește specia lor. Dar, după multă trudă, rațele au fost prinse una câte una.

Păsările își făcuseră culcuș de câteva luni pe balta Măltăreț. Unele au fost abandonate de localnici, apoi s-au înmulțit, hrănite de turiști. Însă bunăstarea lor punea în pericol speciile din spațiul protejat.

Mihai Pascu - director Parcul Natural Lunca Mureșului: „Afectau malurile lacului, vegetația, chiar substratul și intrau în competiție cu speciile locale, speciile native.”

Pentru cei care au afaceri turistice în zonă și vizitatori, acțiunea a fost dezamăgitoare, pentru că rațele atrăgeau mulți curioși.

Viorel Pleș - administrator cabană: „Le-am dat porumb, le-am cumpărat. Acum, dacă ăsta-i ordinul, eu nu pot să mă opun.”

Femeie: „Erau o atracție pentru copii și inclusiv pentru adulți, noi admiram în fiecare zi bobocii.”

Pe baltă au mai rămas doar două rațe, care au boboci, însă și ele vor fi mutate în viitor. Rămân însă lebede, lișițe și găinușe de baltă.