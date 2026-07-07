Modificările aduc o protecție sporită pentru călători, inclusiv despăgubiri mai rapide, transparență în ceea ce privește bagajele de mână și interzicerea separării copiilor de familie în timpul zborului.

Eurodeputații au reușit să mențină principiul fundamental conform căruia pasagerii pot solicita rambursarea integrală a biletului sau redirecționarea în caz de anulare a zborului. De asemenea, rămâne în vigoare pragul de trei ore pentru întârziere, iar cuantumul despăgubirilor se păstrează la nivelurile actuale: 250 de euro pentru zboruri sub 1.500 km, 400 de euro pentru zboruri intra-UE peste 1.500 km și 600 de euro pentru zboruri de peste 3.500 km. Companiile aeriene vor putea reduce despăgubirile cu 50% pentru cele mai lungi rute dacă oferă redirecționare și întârzierea la sosire nu depășește patru ore.

Rambursare mai rapidă și informații clare

Unul dintre cele mai importante câștiguri pentru pasageri este procesul de rambursare, care devine automat. Cei care aleg rambursarea în loc de redirecționare o vor primi automat, fără să fie nevoiți să depună cereri suplimentare. De asemenea, călătorii vor primi, în termen de patru zile de la terminarea călătoriei, instrucțiuni clare despre cum pot depune o cerere de despăgubire, iar pentru aceasta nu vor fi obligați să aibă un cont de utilizator sau o aplicație specifică.

Termenele sunt clar stabilite: pasagerii au la dispoziție nouă luni pentru a depune cererea de despăgubire, iar companiile aeriene au 30 de zile pentru a plăti sau pentru a invoca existența unor circumstanțe extraordinare.

Bagajul de mână, inclus în prețul afișat

La insistențele eurodeputaților, noile norme impun companiilor aeriene, intermediarilor și portalurilor de căutare să afișeze întotdeauna tariful unui zbor cu un bagaj de mână inclus, la începutul procesului de rezervare. Pasagerii pot opta pentru bilete mai ieftine dacă aleg să călătorească fără bagaj de mână.

Familiile și persoanele cu dizabilități, mai bine protejate

Parlamentul European a obținut și garanții pentru familiile cu copii: transportatorii aerieni sunt obligați să așeze pe un scaun adiacent orice persoană care însoțește un copil sub 14 ani, fără costuri suplimentare. De acest drept beneficiază și pasagerii cu dizabilități sau mobilitate redusă, precum și femeile însărcinate.

Reacții: „O victorie pentru pasageri”

Vicepreședintele Comisiei pentru transport și turism, lituanianul Virginijus Sinkevicius, a declarat: „Avem vești bune pentru toți cei care zboară cu avionul. Am depus eforturi susținute pentru a ne asigura că pasagerii nu își pierd drepturile pe care le aveau deja, asigurând în același timp o mai bună protecție a familiilor, a persoanelor cu mobilitate redusă și a altor persoane care au cea mai mare nevoie de aceasta.”

Raportorul Andrei Novakov (grupul PPE) a subliniat: „Votul de astăzi este o victorie – atât pentru pasageri, cât și pentru aviația europeană. După mai mult de 13 ani de impas, înlocuim în cele din urmă incertitudinea cu norme clare, drepturi mai puternice și încredere. Atunci când oamenii iau un avion, drepturile lor nu vor fi lăsate în urmă la sol.”

Acordul, confirmat acum de Parlamentul European, trebuie să fie aprobat și de Consiliu până la începutul lunii august. Noile norme vor intra în vigoare la 20 de zile după publicarea în Jurnalul Oficial, iar statele membre și companiile aeriene vor avea un an pentru a se pregăti de implementare.