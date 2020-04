O firmă susţine că a creat "talismanul medical care ucide germenii". Cât costă "bijuteria anti-coronavirus"

Un producător de bijuterii din Rusia susține că un pandantiv în forma noului virus ar putea să-i apere pe oameni.

Imaginile cu noua bijuterie au devenit virale pe rețelele sociale din Rusia, stârnind reacții de toate felurile, transmite themoscowtimes.com.

Pavel Vorobyov, un bijutier din orașul Kostroma, a mai precizat că a creat pandantivul pentru a-și arăta susținerea față de medici și nu pentru a exploata această criză, în scopul de a câștiga bani.

„Scopul și misiunea noastră prin intermediul acestui proiect este de a ne arăta respectul față de doctori. Poate fi un talisman sau un fel de amuletă, un simbol al victoriei. Am distribuit deja peste 1.000 de bucăți în toată lumea. Am început să lucrăm la acest proiect de când am auzit de acest virus”, a mai adăugat el.

Mai mult decât atât, Vorobyov a mai menționat că a înregistrat o cerere mare a acestor bijuterii și se așteaptă să crească în continuare.

Pandantivul este făcut din argint pur, care ar „ucide toți germenii”, iar o bucată costă aproape 12 euro.